Coronaregels op vakantie? De handhaving verschilt nogal per land

Annik van Berlo-Van Keer (52) werd tijdens haar vakantie in Frankrijk één keer door een winkelier gevraagd of ze een mondkapje wilde opzetten. Robert-Jan Wes (34) kon drie landsgrenzen (Zwitserland, Italië, Frankrijk) oversteken zonder zijn Digitaal Corona Certificaat te laten zien. Maar Gea Gort (62) moest in Oostenrijk om de haverklap haar vaccinatiebewijs tevoorschijn toveren: „Bij elk terrasje, hoe klein ook.”

Het is een greep uit de ervaringen van NRC-lezers die in Europa vakantie vierden in coronatijd. De anekdotes tonen hoe vakantie er dit jaar uitziet: vrijwel overal gelden nog coronamaatregelen, maar handhaving en naleving verschillen sterk per locatie.

De maatregelen lijken vooral in het onder Nederlanders populaire Frankrijk weinig drempels op te werpen. Hoewel daar strenge regels zijn (in alle binnenruimten geldt een mondkapjesplicht en moet je een gezondheidspas laten zien bij musea en campings), lijkt de toerismesector massaal een oogje toe te knijpen.

Zo vertelt Marlies Kluit (57) dat ze op de meeste campings haar vaccinatiebewijs niet hoefde te tonen om binnen te komen. Soms waren alle regels losgelaten. „Dan stond er zelfs geen handpompje met desinfectiemiddel bij de toiletten.” Ook na de invoering van de pass sanitaire kon ze op een propvol terras plaatsnemen zonder haar prikbewijs te tonen.

Ook Van Berlo-Van Keer zegt in geen enkel restaurant of hotel gecontroleerd te zijn. „We deden een road trip via België door Frankrijk en ook onderweg hebben we nergens ook maar één vraag over onze inentingen gekregen. Dat terwijl we ons regelmatig met een zwaarbeladen auto verplaatsten en we nauwelijks buitenlanders tegenkwamen. Onopgemerkt konden we met onze Nederlandse nummerplaat niet zijn.” Op Twitter vertelt Erwin Winterswijk dat een campingeigenaar had gezegd: „Het zijn de regels van de overheid, niet van ons.”

Ook uit Spanje (mondkapjesplicht in binnenruimten en het ov; in tientallen gemeenten geldt een avondklok) komen verhalen over zorgeloze vakanties. Wel vertellen vliegtuigpassagiers dat zij naast het overleggen van een negatieve test een formulier moesten invullen op een speciale, Spaanstalige app. Ook viel op dat veel Spanjaarden buiten een mondkapje dragen – wat niet verplicht is. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de hoge besmettingsgraad in het land.

Wisselende signalen

Uit Italië (mondkapjesplicht binnen, in het ov en sinds kort wordt bij onder meer musea en restaurants een ‘groene pas’ gevraagd) komen wisselende signalen. Trees Stege (83) zegt dat „streng werd gelet op het dragen van mondkapjes en afstand houden” in onder meer hotels en restaurants, terwijl Robert-Jan Wes beschrijft dat ondanks oproepen een masker te dragen die uit de luidsprekers in de trein schalden, zelfs de conducteurs er niets van zeiden als iemands kapje „onder de kin hing”. Op sociale media zeggen anderen nauwelijks gecontroleerd te zijn op vaccinatie- of testbewijzen.

Ook verder van huis zijn er verschillen tussen buurlanden. Jaap van der Heijden (34) reist momenteel met de trein door Oost-Europa en zag dat aan de Slowaakse en Moldavische grens gecontroleerd werd op gezondheidsverklaringen, terwijl de Hongaren en Roemenen geen grenscontroles uitvoerden. In Hongarije „leek zo ongeveer elke maatregel verdwenen” – wat ook zo is, hoewel de afstandsregel nog wel geldt. In de andere landen zijn meer regels, maar die worden volgens Van der Heijden vaak niet opgevolgd. Zo geldt er een mondkapjesplicht in het ov, maar „de meeste mensen hebben hun mondkapje om hun arm of voor zich op het tafeltje. Ook veel conducteurs en douanepersoneel dragen het niet.” In Moldavië zag hij hoe buschauffeurs elkaar waarschuwden als er een controle was. „Dan gaan de kapjes even op.”

Door al die bureaucratie kregen we het gevoel naar Noord-Korea te gaan Margriet Hogeweg (55)

Waar de vakantiegangers het over eens zijn, is dat de voorbereidingen op een vakantie er anders uitzien dan normaal. Velen schrijven over alle tests, gezondheidsverklaringen en registraties die geregeld moesten worden voor vertrek. Zo beschrijft Margriet Hogeweg (55) de stress in haar gezin voor vertrek naar Duitsland en Scandinavië. „Mijn man, ik en onze oudste zoon zijn volledig gevaccineerd, maar onze jongste zoon had nog maar één vaccinatie”, schrijft ze. Daarom liet hij zich een dag voor vertrek testen bij een overheidslocatie, maar de uitslag kwam niet op tijd binnen. Op de valreep deed hij een test bij een commercieel bedrijf waarvan de uitslag wel op tijd was. Vervolgens moest het gezin een online formulier invullen om Duitsland in te mogen. „Door al die bureaucratie kregen we het gevoel naar Noord-Korea te gaan in plaats van naar Scandinavië.”

Hoe noordelijker de familie kwam, hoe minder stress zij ervoer. „Testen in Denemarken is ontzettend goed geregeld en in de horeca werd overal om onze QR-code gevraagd, maar deze werd niet gescand. In Zweden leek corona van de aardbodem verdwenen: nergens mondkapjes, stampvolle ferry’s en restaurants waar mensen hutjemutje naast elkaar zaten. We haalden af en toe zelf onze mondkapjes tevoorschijn omdat we er ons niet helemaal prettig bij voelden.” Maar, Hogeweg vond het ook „heerlijk” om niet steeds met de pandemie te worden geconfronteerd. „Echt vakantie.”

Meer van Zürich, Zwitserland. Foto Christian Ender/Getty Images

Voor de familie Hogeweg golden na thuiskomst meer maatregelen, maar andere vakantiegangers ervoeren het tegenovergestelde. Zo schrijft Trees Stege na haar thuiskomst uit Duitsland, Zwitserland en Italië dat haar opvalt dat „geen enkele voorzichtigheid in acht wordt genomen” met betrekking tot afstand houden en mondkapjes. „Het was een rare gewaarwording: alsof Nederland een land zonder corona is.”

Voor mensen die nog op vakantie gaan, lijkt op basis van de ervaringen van NRC-lezers het devies: check voor vertrek de officiële regels, maar vraag ook even bekenden naar hoe het er in praktijk aan toe gaat.

