Duitse regering stelt 30 miljard beschikbaar voor herstel overstroomd gebied

De Duitse regering heeft op dinsdag een federaal fonds geïntroduceerd van 30 miljard euro voor de wederopbouw van beschadigde huizen en infrastructuur en compensatie van slachtoffers van de overstromingen van halverwege juli. Dat bevestigt bondkanselier Angela Merkel in een verklaring. Behalve de bijdrage van het rijk, stoppen de zestien Duitse deelstaten bij elkaar nog eens 28 miljard euro in het fonds.

Merkel kondigde verder aan dat de regering bijdraagt aan het noodfonds van 400 miljoen euro dat meteen na de overstromingen werd opgezet. Er wordt 88 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de deelstaten voor het installeren of moderniseren van sirene-installaties, omdat „waarschuwing van de bevolking bij een ramp moet worden verbeterd”, en er komt een systeem waarmee lokale autoriteiten pushberichten naar iedere telefoon kunnen sturen. Het Duitse OM onderzoekt nog of de districtchef van de regio Arhweiler nalatigheid te verwijten is - de waarschuwing en evacuatie van de bevolking na de overstromingen zou te langzaam op gang zijn gekomen.

Op maandag maakte de premier van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet al bekend dat de schade van de overstromingen in zijn deelstaat zo’n 13 miljard euro bedraagt. Onder meer 150 scholen en 250 noodzakelijke gebouwen als apotheken, dokterspraktijken en poliklinieken raakten beschadigd door het noodweer. Bij de overstromingen kwamen in Duitsland 181 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. Tientallen mensen worden nog steeds vermist.

