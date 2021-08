Dodental door Algerijnse bosbranden loopt op naar 65

Bij de bosbranden in de Algerijnse regio Kabylië zijn inmiddels 65 doden gevallen, zo hebben lokale autoriteiten woensdagavond gemeld volgens persbureau Reuters. In het Noord-Afrikaanse land zijn de branden nog allerminst onder controle. Omdat de brandweer niet over blusvliegtuigen beschikt, hoopt de Algerijnse regering dat andere landen die ter beschikking stellen. Er woeden zo’n honderd natuurbranden in het noorden van het land, waar het bebost en heuvelachtig is.

De Algerijnse regering heeft naast de brandweer militairen ingeschakeld bij het blussen van de branden. Onder de 65 dodelijke slachtoffers bevinden zich 28 militairen. Er is niet bekendgemaakt hoe zij zijn gestorven, maar ze droegen geen beschermende kleding bij het blussen van de branden. Verder zijn twaalf militairen zwaargewond geraakt door het vuur.

De branden ontstonden maandag. In de regio heerste op dat moment een hittegolf, waar het op sommige plekken 47 graden was en het flink waaide. Het gebied dat in brand staat, is moeilijk begaanbaar voor hulpdiensten. Ook is er weinig bluswater beschikbaar voor de brandweer. Er zijn meerdere huizen verwoest door het vuur en een deel van het gebied is geëvacueerd. Volgens de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune hebben de militairen zeker honderd burgers gered. In een bericht op Twitter prees hij het leger voor hun acties. Ook heeft Tebboune drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Dinsdag suggereerde de Algerijnse minister Kamel Beldjoud van Binnenlandse Zaken dat de branden zijn aangestoken. Volgens de regering zou dat bij zeker de helft van de branden zijn gebeurd. „Vijfendertig branden op hetzelfde moment in dezelfde regio kan geen toeval zijn”, aldus Beldjoud. Er is nog niemand gearresteerd. De regering heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de branden.