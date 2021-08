De volgende keer nemen ze een stekker mee

Het is stralend weer als Esmara Sendur (16) en Romy Kerkhoven (19) uit Lelystad de stokken uit hun tentje trekken. „Schijnt net de zon, moeten we weg”, zegt Esmara. „We hebben drie dagen regen gehad”, zegt Romy. Desondanks was het zo leuk, dat ze graag nog even waren gebleven. Maar bijboeken kon niet – de camping is vol. Dus gaan ze samen op de scooter weer terug naar Lelystad. „Het is een uurtje, dat is prima te doen hoor.”

Ze lachen. Nee, die berg spullen hebben ze natuurlijk níét meegenomen op de scooter. „Mama heeft ons gebracht.” En André en Paula Kerkhoven (54 en 53), de ouders van Romy, komen ze ook weer ophalen. „Ik heb op de grond geslapen”, zegt Romy gelijk tegen haar moeder. Het luchtbed was lek. „En we hadden ook een ingebouwd binnenzwembad in de voortent door alle regen”, vult Esmara aan. Moeder Paula zegt: „Weten jullie gelijk hoe het is om zonder papa en mama op vakantie te gaan.”

De meiden kennen elkaar van de paardenstal waar Romy een paard heeft en Esmara stage liep. „Dat is nog geen jaar geleden, hè, dat we elkaar leerden kennen”, zegt Esmara. Maar het was gelijk raak tussen de meiden. De reden dat ze voor deze camping kozen, is omdat ze vorig jaar met de ouders van Romy ook hier in de buurt op een camping stonden. Toen maakten ze vrienden in het nabije Nunspeet. „Jongens, ja.” Daarom zijn ze op de scooter, zodat ze van de camping makkelijk naar het centrum konden om daar in het poolcentrum af te spreken. „Het was er echt heel gezellig.”

Ondanks alle kampeerperikelen komen ze graag later deze zomer nog een keer terug. De camping-overburen hebben het verblijf van de meiden vanuit hun eigen camper met lede ogen toegezien. „Volgende keer is het handig als ze een stekker meenemen”, zeggen ze tegen moeder Paula. „Hou op”, reageert Paula terwijl ze met haar ogen draait. „Ik heb nog zo tegen ze gezegd: koop een stekker bij de campingwinkel, maar ze waren eigenwijs. Ze hebben hun luchtbed opgeblazen en telefoons opgeladen bij de wc.” Maar goed, concludeert ze, als het werkt dan werkt het. Het blijft kamperen.