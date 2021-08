De rat is een diva

Na de eerste foto’s kreeg Van der Leij de smaak te pakken. De decors werden steeds uitgebreider. „Doelbewust over the top”, zegt hij. Een bosje gerbera’s, verse groenten en fruit, de Noorse vlag (verwijzend naar de wetenschappelijke soortnaam van de bruine rat), een Mondriaan-compositie en zo’n beetje alle lichaamsverzorgingsproducten die hij in de badkamer kon vinden. Ondanks deze artistieke overdaad, zijn het steeds de wonderschone ratten die de aandacht trekken. Mijn favoriet is de foto van een rat die een Rubik’s Cube besnuffelt. Om het knaagdier zover te krijgen, smeerde de fotograaf er pindakaas op.

Gaandeweg trokken de ratten op hun beurt de aandacht van een ransuil die de rust op de voedertafel behoorlijk verstoorde. Daardoor kon Van der Leij zijn project afsluiten met een klassiek uilenportret, compleet met dode rat.