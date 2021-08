Omdat de pandemie de boodschappenverkoop vorig jaar een uitzonderlijke impuls gaf, vergelijkt het supermarktbedrijf daarom liever met de gemiddelde omzet over de afgelopen twee jaar. In dat geval lag de omzet 16,4 procent hoger. Het uitgavenpatroon van de consument is dus wel degelijk blijvend veranderd, meent topman Frans Muller. De prestaties zijn dusdanig dat Ahold zijn winstverwachtingen voor dit jaar opschroeft.

Veel Nederlanders zeggen minder te bewegen tijdens de pandemie

Veel Nederlanders zijn naar eigen zeggen tijdens de coronapandemie minder gaan bewegen. Zo stelde 30 tot 50 procent minder te bewegen. Slechts 15 procent zegt juist meer te bewegen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in woensdag gepubliceerd heeft.