Senaat VS akkoord met breed gedragen miljardenpakket voor infrastructuur

De Amerikaanse Senaat heeft op dinsdag een infrastructuurpakket goedgekeurd van duizend miljard dollar (ongeveer 850 miljard euro), waarvan 550 miljard aan nieuwe uitgaven en 450 miljard aan eerder goedgekeurde investeringen. Het pakket werd gesteund door 69 leden van het orgaan, behalve alle Democraten stemden ook negentien Republikeinen ervoor. In de gepolariseerde politieke verhoudingen in de Verenigde Staten is een ruime meerderheid voor een wetsvoorstel zeldzaam. President Joe Biden bedankte de negentien Republikeinse medestanders na de stemming voor het „tonen van veel moed”.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse partij in de Senaat en jarenlang vertrouweling van voormalig president Donald Trump, was een van de leden die voor stemden. In een verklaring schreef hij trots te zijn om het infrastructuurpakket te ondersteunen, en „te bewijzen dat beide partijen nog steeds tot elkaar kunnen komen als het gaat om verstandige oplossingen”. Er is onder meer geld gebudgetteerd voor de uitbreiding en verbetering van het internetnetwerk in de Verenigde Staten, naar de wegen en bruggen, naar de vliegvelden en naar de spoorwegen. De investering in Amtrak, het nationale spoorwegenbedrijf, is de grootste sinds de oprichting in 1971.

Nu het pakket de Senaat is gepasseerd, gaat het naar het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid hebben. Het volgende wetsvoorstel waar de Senaat zich over buigt is een uitgaveplan van 3.500 miljard dollar, waarmee de Democraten willen investeren in onder meer gratis kinderopvang, goedkopere huisvesting en groene energie. De kosten zouden worden gedekt door een hogere inkomstenbelasting voor grote bedrijven en mensen met een jaarinkomen boven de 400.000 dollar.

Correctie (11 augustus 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat duizend miljard dollar omgerekend ongeveer 1.170 miljard euro is. Dat klopt niet, omgerekend is het ongeveer 850 miljard euro. Dat is hierboven aangepast.