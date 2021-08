Alle Nederlandse supermarktketens schrappen verse plofkip per 2023

Geen enkele Nederlandse supermarktketen verkoopt vanaf 2023 nog plofkip in het schap met vers vlees. Dat heeft dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier woensdag bekendgemaakt. Boni is de laatste supermarktketen die overstag is gegaan: ook deze winkel heeft beloofd per 2023 enkel nog verse kip met minimaal één ster op het Beter Leven-keurmerk te verkopen. De keten blijft wel niet-verse plofkip verkopen, zoals in het diepvriesschap of in magnetronmaaltijden, laat campagneleider Anne Hilhorst van Wakker Dier weten.

Wakker Dier zegt een „enorme mijlpaal” bereikt te hebben nu alle supermarktketens hebben beloofd verse plofkip te schrappen. Dit betekent dat „jaarlijks ruim honderd miljoen kippen een beter leven” krijgen. De eerste grote ketens, Albert Heijn, Jumbo en Lidl, gingen al in 2015 akkoord met het schrappen van plofkip en verkopen dit volgens de dierenwelzijnsorganisatie ook niet meer in het vriesvak of in kant-en-klaar-maaltijden.

Vooralsnog hebben alleen supermarktketens beloofd verse plofkip te schrappen, laat campagneleider Hilhorst weten. Supermarkten met één vestiging, groothandels, poeliers, horeca, fastfoodketens en online supermarkten verkopen veelal nog wel plofkip. In totaal doen vijftien ketens mee, waaronder de snelgroeiende online supermarktplatform Picnic.

Het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming geeft aan welke leefomstandigheden een dier dat op een bord beland heeft gehad. Plofkippen zijn volgens Wakker Dier een „eindeloos doorgefokt kippenras bedoeld om in slechts zes weken zo veel mogelijk vlees te produceren”. Kippen met één ster zijn van een gezonder ras dan de plofkip, omdat ze langzamer groeien. Daarnaast krijgen ze meer daglicht en ruimte in de stal. Zo mogen ze maximaal met 25 kilo per vierkante meter bij elkaar zitten - in 2019 was het gemiddelde voor Nederlandse kippen nog 42 kilo per vierkante meter.