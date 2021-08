ABN Amro zet geld opzij voor claim van 79 miljoen euro van Duitse belastingdienst

Net als in april was het weer niet alleen maar goed nieuws bij de kwartaalcijfers van ABN Amro. Toen moest de bank een nettoverlies rapporteren na een schikking van 480 miljoen euro, en woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers had de kwartaalwinst van 393 miljoen een bitterzoete nasmaak. De nettowinst had een stuk hoger kunnen uitvallen, ware het niet dat ABN uit voorzorg 79 miljoen euro opzij moet zetten in een zaak over ‘dividendstrippen’ in Duitsland. Ook werd er een strafrechtelijk onderzoek in Nederland bekendgemaakt, dat ook te maken heeft met dividendstrippen.

1 Wat is dividendstrippen?

In 2018 kwam een groep internationale media, waaronder onderzoeksplatform Follow the Money met de CumEx-files. In dit dossier werd beschreven hoe banken, belastingadvocaten en financiële instellingen jarenlang konden frauderen met dividendbelasting en wereldwijd voor tientallen miljarden euro's achterover drukten die eigenlijk naar belastingdiensten hoorden te gaan. Onder de grote groep zakenbanken waren ook ABN Amro en diens voorganger Fortis.

De methode die gebruikt werd staat bekend als 'dividendstrippen', en is in sommige vormen verboden. Bij de illegale vorm (CumEx genoemd) verhandelen banken en andere financiële instellingen aandelen vlak vóór en na de uitbetaling van dividend, waarbij het voor de fiscus onduidelijk wordt gehouden wie de aandelen wanneer in bezit heeft en wie er dan recht heeft op (gedeeltelijke) teruggave van dividendbelasting. Vervolgens wordt de dividendbelasting door meerdere samenspannende partijen teruggevraagd.

De handelswijze van ABN Amro wordt in retrospect gezien als dividendstrippen

De andere vorm (ook wel bekend als CumCum) heeft betrekking op de twee zaken die ABN Amro woensdag bekendmaakte. Bij deze vorm wordt met aandelen over landsgrenzen geschoven om zo gebruik te maken van de laagste belastingtarieven.

2 Om welke zaken gaat het?

De eerste zaak draait om dividendbelasting uit Duitsland die ABN ontving in een periode tot 2013. In juli heeft de Duitse regering een aantal belastingregelingen herzien, waardoor de handelswijze van ABN Amro in retrospect als dividendstrippen wordt gezien. De Duitse fiscus zou daardoor voor miljoenen aan belastinginkomsten zijn misgelopen en wil dat geld graag terug. Hiervoor heeft ABN de voorziening van 79 miljoen getroffen.

De tweede zaak die woensdag bekend werd, speelt in Nederland. ABN Amro is als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek naar een derde partij, die tussen 2009 en 2013 dividend gestript zou hebben. Deze zaak is al eens voor de rechter geweest, die in eerste aanleg de derde partij vrijsprak. In hoger beroep werd het OM in het gelijk gesteld, waardoor de zaak nu verder gaat en ABN Amro door het OM is geïnformeerd. De bank zou betrokken zijn geweest bij sommige transacties van de derde partij, maar zou in deze zaak zelf geen dividend hebben gestript. Over deze zaak is nog veel onduidelijk, zoals de vraag hoe lang die duurt en of er claims tegen de bank worden gedaan. Hierdoor was het voor ABN te vroeg om geld opzij te zetten.

3 Waarom wordt 79 miljoen opzij gezet?

De voorziening die ABN heeft gedaan, is bedoeld voor het geval de Duitse belastingdienst zich meldt voor de misgelopen dividendbelasting. In het kwartaalbericht laat ABN Amro weten dat het er rekening mee houdt dat het bedrag wél moet worden terugbetaald aan Duitsland. Door de 79 miljoen nu alvast apart te zetten, komt de bank niet tussentijds voor een financiële tegenvaller te staan als de Duitse fiscus de belasting komt innen. Het scheelt in dat geval eveneens een vervelende mededeling aan aandeelhouders.