ABN Amro boekt winst in tweede kwartaal, opnieuw onder de loep van OM

ABN Amro heeft in het afgelopen kwartaal weer winst geboekt, na verliezen in de boeken van vorig jaar. De bank behaalde 393 miljoen euro winst in het tweede kwartaal van dit jaar, zo blijkt uit de kwartaalcijfers die ABN woensdag publiceerde. In hetzelfde kwartaal vorig jaar meldde de bank nog een nettoverlies van 5 miljoen euro. Net als een aantal andere banken gaat ABN weer dividend uitkeren: in oktober krijgen aandeelhouders 0,86 euro per aandeel.

Doordat de economische klap van de coronacrisis minder zwaar lijkt dan vooraf gedacht, komt er opnieuw geld vrij uit de voorzieningenpot die ABN had aangelegd: hier kwam 79 miljoen uit vrij. Verder profiteerde ABN van eenmalige baten, als de verkoop van leningen in de energiesector. Ook zag het in het afgelopen kwartaal de hypotheekportefeuille groeien. Het aantal zakelijke kredieten bleef nagenoeg hetzelfde.

De coronacrisis drukte de afgelopen anderhalf jaar zwaar op de winstgevendheid van banken. In 2020 boekte ABN Amro een jaarverlies, voor het eerst sinds 2010. De rode cijfers kwamen toen vooral voor in het eerste en het tweede kwartaal, toen er miljoenen werden gestort in de voorzieningenpot om de mogelijke impact van de coronacrisis op te vangen. Daarnaast verloor de bank een groot aantal zakelijke klanten.

Onderzoek naar ‘dividendstrippen’

Ander nieuws dat woensdag bekend werd, is dat ABN verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek naar ‘dividendstrippen’, waarbij te veel dividend is ingehouden in zowel Duitsland als Nederland. Hiervoor zet de bank 79 miljoen euro opzij - nog los van een eventuele boete die kan volgen. Bestuursvoorzitter Robert Swaak maakte woensdag bekend dat ABN door het OM in Nederland onderzocht wordt. De praktijken zouden tussen 2009 en 2013 hebben plaatsgevonden.

In het eerste kwartaal van dit jaar had ABN Amro ook te maken met een schikking met het Openbaar Ministerie van 480 miljoen euro omdat de bank tekort zou zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.

Lees ook: ABN Amro boekt voor het eerst sinds 2010 jaarverlies

Met medewerking van Sjoerd Klumpenaar