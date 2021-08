Zeldzame klasse van Sloveen Doncic zegen voor NBA

Zijn olympische debuut, en dat van de Sloveense basketbalploeg, kreeg in Nederland weinig aandacht. Slovenië eindigde bij de Spelen net naast het podium, maar aan Luka Doncic lag dat niet. Hij maakte in zijn eerste wedstrijd, tegen Argentinië, 48 punten en eindigde het olympische toernooi met een gemiddelde van bijna 24 punten. Frankrijk versperde de weg naar de olympische finale, ondanks Doncic’ triple-double: dubbele cijfers in de categorieën punten (16), rebounds (10) en assists (18). Hij was de derde speler in de olympische geschiedenis die dit presteerde.

De prestaties van Doncic kwamen niet als een verrassing. De 22-jarige guard van Dallas Mavericks is in de Noord-Amerikaanse competitie NBA al jaren een speler die record na record breekt. Vandaar dat deze week een grote afvaardiging vanuit Texas naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana vloog om Doncic een nieuw, vijfjarig contract te laten tekenen. Nooit eerder verdiende een basketballer in de NBA met zijn tweede contract zoveel geld: 207 miljoen dollar, omgerekend ruim 176 miljoen euro.

Real Madrid

Doncic maakte als zestienjarige zijn debuut bij Real Madrid, waarmee hij drie keer Spaans kampioen werd en in 2018 de EuroLeague won. Nog voor zijn twintigste was hij uitgeleerd in Europa en hij meldde zich aan voor de draft van de NBA. Tot veler verbazing werd hij pas als derde gekozen, wat ook Michael Jordan overkwam in 1984. Doncic, die direct na de draft door Atlanta Hawks naar Dallas werd gestuurd in ruil voor twee spelers, werd in zijn eerste jaar uitgeroepen tot beste nieuwkomer. Dave Joerger, de coach van Sacramento Kings, gaf al tijdens dat seizoen toe een fout te hebben gemaakt door Doncic niet te contracteren: „Het gevoel was dat hij zijn plafond snel zou bereiken, maar ik zie helemaal geen plafond.”

Doncic wordt, ook omdat hij een witte topbasketballer is, vergeleken met Larry Bird, een van de beste schutters die in de jaren tachtig drie keer kampioen werd met Boston Celtics. „Hij heeft een soort van arrogantie die rechtstreeks uit de bloedsomloop van Larry Bird lijkt te komen”, zei ex-basketballer Cedric Maxwell eerder dit jaar tegen The New York Times. Maxwell speelde zes seizoenen samen met Bird.

Rivaliteit

Voor de NBA is de zeldzame klasse van Doncic een zegen. De competitie is gebaat bij sterspelers en met LeBron James (36) en Stephen Curry (33) in hun nadagen zijn nieuwe iconen nodig om de competitie wereldwijd interessant te houden voor publiek en sponsors. Rivaliteit is daarvoor ook belangrijk. Zoals Bird in de jaren tachtig met Earvin ‘Magic’ Johnson vaak streed om de titel, en James en Curry het afgelopen decennium vier keer tegenover elkaar in de finale stonden, zo voorspellen Amerikaanse media de komende jaren een duel tussen Doncic en Trae Young, een van de spelers die in 2018 betrokken was bij de ruil tussen de ‘Mavs’ en de Hawks. Ook hij heeft een vijfjarig contract op zak ter waarde van 207 miljoen dollar. Alleen moet Young, om het totale bedrag te kunnen innen, komend seizoen worden geselecteerd voor het sterrenteam van de NBA, zoals Doncic in 2020 en 2021.

Maar zowel Young als Doncic wordt nog niet als superster beschouwd in de VS. Daarvoor hebben ze te weinig gepresteerd met hun club. Twee keer op rij strandde de Sloveen met de Mavericks in de eerste ronde van de play-offs tegen Los Angeles Clippers, ondanks ongekend fraaie individuele cijfers. Dat kampioenschappen allesbepalend zijn, besefte Doncic begin juni na het verlies in de zevende wedstrijd tegen de Clippers ook. „Ik heb nog niets bewezen. Uiteindelijk word je betaald om te winnen.”