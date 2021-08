Wereldberoemd Japans pompoenkunstwerk weggeslagen door storm

Een grote pompoensculptuur met stippen van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama (1929) is maandagmorgen bij een storm in zee geblazen. Het kostbare beeld met een geschatte waarde van enige miljoenen euro stond op een pier op het zuidwestelijke Japanse eiland Naoshima.

Op sociale media verschenen direct filmpjes waarop te zien is hoe de tweeënhalve meter hoge pompoen ruggelings door de golven op rotsblokken langs de kust wordt geworpen. De harde wind en de vloed lijken het beeld zelfs deels in tweeën te hebben gesneden. The Washington Post meldt dat de beschadigde pompoen inmiddels uit zee is gehaald en hersteld zal worden.

De Kusama-pompoen in Naoshima werd in 1994 geïnstalleerd en geniet grote bekendheid. Naoshima staat bekend als een Japans kunstwalhalla vanwege de vele moderne kunstmusea en geavanceerde architectuur. Het eiland trekt jaarlijks zo’n 30.000 kunstliefhebbers.

Bij stormaankondigingen in het verleden is het beeld diverse malen uit voorzorg van de pier weggehaald. Dit keer werden de autoriteiten verrast door het noodweer.

Het veilingrecord voor een van Kusama’s pompoensculpturen is 3,2 miljoen euro, in 2009 bij Christie’s in Londen betaald voor een pompoen met een vergelijkbaar geel en zwart stippelpatroon.