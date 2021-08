Voor Oliver Sacks was de mens altijd belangrijker dan de aandoening

Wat een geweldige rollen spelen Robin Williams en Robert De Niro in Awakenings (1990). Het is de verfilming van het gelijknamige boek van Oliver Sacks uit 1973, waarin een groep slaapziekte-patiënten na decennia van onbereikbaarheid plotseling ontwaakt, dankzij het medicijn L-Dopa. In de film is Williams de verlegen dokter, het op Sacks gebaseerde personage. De Niro is de eerste patiënt die wakker wordt: de patiënt die zijn dokter leert hoe belangrijk het is om te genieten van het leven, maar ook de patiënt die als eerste weer terugvalt in zijn vegetatieve toestand omdat de effecten van het medicijn helaas tijdelijk blijken. Zo droevig.

Maar de scène die me bij terugkijken het meest aangrijpt, is die waarin de verlegen dokter eindelijk verpleegster Eleanor mee uit durft te vragen voor een kop koffie. Eindelijk kans op liefde, is de suggestie, eindelijk écht leven. Het leven is al zo kort en ervóór en erna is waarschijnlijk helemaal niets, daar heerst ook een soort slaaptoestand.

Alleen: voor Oliver Sacks (1933-2015), neuroloog en schrijver, beroemd geworden met beschrijvingen van zijn bijzondere patiënten, had een verpleegster mee uit vragen helemaal niet zo’n romantische lading. Hij was homoseksueel.

Dat heeft hij het grootste deel van zijn leven verborgen gehouden. Toen journalist Lawrence Weschler al begin jaren tachtig, toen Sacks nog niet echt beroemd was, van plan was een profiel over hem in de New Yorker te schrijven, wilde Sacks niet dat zijn seksuele oriëntatie daarin voorkwam (het profiel ging niet door). Tussen zijn 40ste en zijn 75ste heeft Sacks celibatair geleefd, vertelt hij in His Own Life (2019), de film over zijn leven die nu in Nederland wordt uitgebracht. Pas op zijn 75ste kreeg Sacks zijn eerste echte romantische relatie, met schrijver Bill Hayes. Eindelijk liefde, eindelijk écht leven. Ook dat ontwaken was van korte duur: een tumor in zijn oog bleek uitgezaaid, Sacks overleed op zijn 82ste.

Volkomen uniek

Maak ik nu een te mooi verhaal van Sacks’ leven, door het zo te laten rijmen met zijn werk? Misschien. Maar zonder onwaarheden te vertellen. Net als Sacks zelf met zijn patiënten deed, al deed hij het mooier. Het is waardoor hij zo bekend en geliefd is geworden: hij zag de poëzie in mensenlevens, hij zag wat er rijmde, en dat schreef hij op. Daar werden het personages van, waar soms ook anderen zich door lieten inspireren. Niet voor niets zijn drie van zijn patiëntbeschrijvingen verfilmd (naast Awakenings ook At First Sight, 1999,en The Music never Stopped, 2011).

Om personages tot leven te kunnen wekken, is empathie nodig. Dat had Sacks in overvloed. Mensen met autisme, migraine, Parkinson, Gilles de la Tourette – van elke patiënt die hij zag, wilde hij weten: wat zit er voor mens in jou, hoe is het om jou te zijn? Met eindeloos geduld probeerde hij hen te begrijpen. Tegelijkertijd was hij ervan overtuigd dat niemand ooit echt kán begrijpen hoe het is om een ander te zijn; hij weigerde alleen zich daarbij neer te leggen. Misschien doordat in hemzelf ook een mens verborgen zat die niet naar buiten kon, of mocht. „On some level we’re all patients”, zegt hij in His Own Life .

Sacks heeft patiënten, mensen, altijd belangrijker gevonden dan hun aandoeningen. Hij vindt iedere mens volkomen uniek en is daar zelf de verpersoonlijking van: een bijzonderder mens zul je niet snel vinden. Als verlegen jongetje opgegroeid in een joods artsengezin (vader huisarts, moeder gynaecoloog-chirurg) in Londen, met drie oudere broers van wie er twee ook arts werden – en één schizofreen. Oliver, liefhebber van getallen, mineralen, planten, elementen én mensen, was het lievelingetje. Hij was heel close met zijn moeder, ze liet hem als tien-, elfjarige al misvormde mensenfoetussen ontleden. Maar toen ze hoorde dat hij homoseksueel was, Oliver was toen student, zei ze dat ze van hem walgde, dat ze wilde dat hij nooit geboren was.

Jeugdfoto Foto Sacks Archive

Op de vlucht

Hij vluchtte – en is lang op de vlucht gebleven. Sacks ging naar de Verenigde Staten, kocht een motor, ging gewichtheffen, gebruikte te veel drugs, zocht een plek voor zichzelf om onderzoek te doen of voor patiënten te zorgen, ging in psychoanalyse. Dat laatste hielp, omdat hij van zijn psychiater met drugs moest stoppen, en daarna werd schrijven zijn drug.

Toen in 1985 zijn vierde boek The Man Who Took his Wife for a Hat een enorm publiekssucces werd (de titelpatiënt leed aan visuele agnosie en herkende vaak niet wat hij zag), was Sacks al begin vijftig. Vandaar dat we hem hebben leren kennen als lieve kalende dokter met een baard. Maar hij was ook, ooit, een breedgeschouderde jongeman die het record ‘hurken met 270 kilo op de schouders’ vestigde. En op de voorkant van zijn tweede autobiografie On the Move (2015) staat een foto van begin jaren zestig, waarin hij in een strak leren jasje op de motor zit. Die hele Wolf-kant van Oliver Wolf Sacks, zoals hij voluit heet, was nog wel even een verrassing – zoals een film of literair werk een verrassende ontknoping kan hebben.

Sacks’ moeder was trouwens niet de enige die hem afwees. De medisch-wetenschappelijke wereld moest lang niets van hem hebben; daar kreeg hij gek genoeg pas erkenning toen de verfilming van Awakenings een succes werd. Zijn empathische aanpak was in het begin veel te vooruitstrevend, zijn observaties zouden te weinig wetenschappelijk zijn, zijn schrijven te literair. Maar in de jaren negentig kwam er eindelijk meer bewondering dan kritiek voor die excentrieke, zachtaardige dokter met zijn aan fanatisme grenzende liefde voor onder meer het periodiek systeem der elementen, haring, stereoscopie, inktvissen en varens (overlevers, net als hij).

Een volkomen uniek persoon, altijd op zoek naar het begrip en de verbondenheid die hij eigenlijk ten diepste voor onmogelijk hield, dat was Sacks. Beschrijver van mensen op hoog literair niveau: dankzij zijn empathie liet hij zien dat er in andere mensen, hoe eigenaardig ze ook mogen lijken, altijd iemand aanwezig is die op een vergelijkbare manier als jij denkt en voelt. Dat weten, vermindert de fundamentele eenzaamheid van het bestaan. En die eenzaamheid op die manier verminderen, is bij uitstek het domein van de narratieve kunsten.

Een narratief kunstenaar, dat was Sacks. Want het is natuurlijk niet alleen zijn empathie waardoor wij zijn patiënten zo goed leerden kennen. Het is ook zijn vertelkunst. Wát een verteller was die man. In de film heeft hij een anekdote over de lastige, hardnekkige erecties die hij vroeger wel had. Aan een kamer vol mensen vertelt hij dat hij het handig vond om die af te koelen in oranje gelatinepudding. Ik kan niemand anders bedenken bij wie je dan zó aan de lippen zou hangen.