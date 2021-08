Vernuftige gamefilm ‘Free Guy’ zet ook aan het denken

Een blockbuster die zich afspeelt in de gamewereld die Shakespeare citeert: „De wereld is een schouwtoneel en alle mensen zijn slechts spelers.” Dat is maar een van de verrassingen van Free Guy, de nieuwste film van producent/regisseur Shawn Levy (Night at the Museum; Stranger Things). De film barst van de (pop)culturele verwijzingen. Aan de andere kant van het spectrum bijvoorbeeld ook naar de antikapitalistische cultklassiekerThey Live van John Carpenter. Net als in die film kunnen de figuren dankzij speciale zonnebrillen de ‘echte’ wereld zien. Maar wat ‘echt’ is en wat niet, wat spel is en wat werkelijkheid, en welke droste-effecten zich verder nog openbaren, dat is natuurlijk de hele lol van de film.

Gameliefhebbers zullen plezier hebben de vele verborgen verwijzingen naar andere games te ontdekken, of bekende gamers in gastrollen te herkennen. Terwijl het grote voordeel van de film is dat hij een eigen wereld en esthetiek heeft omdat hij niet op een bestaande game is gebaseerd.

‘Slechts’ een speler is hoofdpersoon Ryan Reynolds overigens ook niet. Hij mag dan aanvankelijk in de game Free City een personage lijken dat niet wordt bestuurd door een speler. Maar de kunstmatige intelligentie die hem bestuurt en de gamebouwers aan de andere kant van het scherm hebben óók nog een paar verrassingen in petto. Een van de onderliggende vragen is bijvoorbeeld wie een rol speelt in wiens leven, en welke rol, en hoe imaginair vriendschappen zijn. Iets waarmee we ons ook in onze alledaagse werkelijkheid geconfronteerd kunnen zien.

Door acteur Ryan Reynolds in de hoofdrol ligt de vergelijking met superheldenspoof Deadpool voor de hand, even satirisch, even nihilistisch. Maar het delicate krokante voelgoed-suikerlaagje geeft de film een extra ‘bite’. Het utopische einde zet je eerder aan het denken dan dat het je in slaap sust. De wereld is een speeltoneel. En ook de grensvervaging tussen schijn en wezen die Free Guy zo vernuftig, verrassend en verrukkelijk maakt is al zo oud als Shakespeare.

Satire Free Guy Regie: Shawn Levy. Met: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Taika Waititi. In: 119 bioscopen ●●●●●