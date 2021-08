‘Vastgoed van Frank Oranje verkocht’

De executeur-testamentair van Frank Oranje is, met medewerking van zijn weduwe en kinderen, overgegaan tot de verkoop van zeker drie panden. De opbrengst wordt onder meer gebruikt voor het terugbetalen van de circa 10 miljoen die Oranje verduisterde in zijn tijd als bestuursvoorzitter van landsadvocaat Pels Rijcken.

Het gaat om een reeds verkochte villa in Den Haag en twee nog te verkopen appartementen in Amsterdam, die op naam staan van Oranje. De Haagse villa, ook wel bekend als Huize Ekeby, heeft 3,4 miljoen euro opgebracht, zo meldde het Financieele Dagblad dinsdag. De krant schrijft de verkoopakte van het pand in handen te hebben. Advocaat Arnold Croiset van Uchelen van advocatenkantoor Allen & Overy, dat de executeur-testamentair vertegenwoordigt, bevestigt het verkoopbedrag van de villa desgevraagd. „De executeur-testamentair bekijkt nu wat er te gelde kan worden gemaakt en wie daar recht op hebben.” Volgens de advocaat komen de panden in Amsterdam later op de markt.

Motief

De fraude van Frank Oranje staat te boek als de meest omvangrijke ooit binnen het Nederlandse notariaat en de advocatuur. De notaris en bestuursvoorzitter van Pels Rijcken verduisterde gedurende een periode van achttien jaar zeker 10 miljoen van derdenrekeningen. Wat Oranjes motief was en waar de miljoenen zijn gebleven, is tot op heden een raadsel en wordt onderzocht. De bestuursvoorzitter pleegde in november vorig jaar zelfmoord.

De verkoop kan erop duiden dat Oranje het geld in eigen zak stak

Vanwege de vlekkeloze reputatie die Oranje genoot, werd afpersing als een mogelijk motief gezien. Maar met de verkoop van de Haagse villa lijken de nabestaanden toch rekening te houden met een scenario waarin Oranje het verduisterde geld in eigen zak stak.

Lees ook: Zo geraffineerd was de grootste fraudezaak ooit binnen de Nederlandse advocatuur niet. Toch is tien miljoen euro nog zoek

De weduwe en kinderen hebben de erfenis vooralsnog niet aanvaard. Als ze dit wel zouden doen, maken ze zich mogelijk schuldig aan witwassen, als blijkt dat de erfenis uit crimineel geld is verkregen. Pels Rijcken heeft inmiddels alle gedupeerden terugbetaald of is daar nog mee bezig, en wil de schade waar mogelijk verhalen op de nabestaanden van Oranje. Accountancyfirma Deloitte is ingeschakeld om te achterhalen waar de stichting van Oranje het geld naar overmaakte; de resultaten van het onderzoek worden dit najaar verwacht.

Claimstichting

Uit onderzoek van NRC bleek in maart dat onder Oranjes slachtoffers onder meer een aantal gemeenten en internationale beleggers waren. Verreweg het grootste deel (9,5 miljoen) onttrok Oranje aan een claimstichting voor gedupeerde beleggers van de Zwitserse verzekeraar Converium. Hij kon frauderen door middel van papieren cheques die niet teruggestuurd en geïnd werden.

De verduistering bij de landsadvocaat bleef al die jaren onopgemerkt doordat bestuursvoorzitter Oranje „geraffineerd frauduleus" te werk ging, zo stelde Pels Rijcken destijds in een verklaring.

De kwestie roept desalniettemin vragen op over de mate van interne controle bij het kantoor, dat de rijksoverheid vertegenwoordigt in de rechtszaal. In die hoedanigheid heeft Pels Rijcken staatsgeheimen en andere zeer vertrouwelijke informatie in handen. De landsadvocaat staat sinds de fraude bekend werd onder verscherpt toezicht van de Haagse Orde van Advocaten. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) sprak zijn afkeuring uit over de fraude, maar benadrukte dat de dienstverlening van de landsadvocaat wat hem betreft niet ter discussie staat.