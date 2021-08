Van grote vrijheid naar digitale dictatuur; zullen de Chinese techreuzen overleven?

De grootste techreuzen zitten allang niet alleen maar in Amerika. Na Alibaba en TikTok is ook de Chinese taxi-app Didi uitgegroeid tot een gigant. Eerst moedigde de Chinese overheid deze bedrijven nog aan de hele wereld te veroveren, maar nu worden ze strak ingesnoerd. Zoals Didi, toen het naar de beurs ging in Amerika. Hoe ver reikt de digitale dictatuur van president Xi Jinping? Komt hiermee een einde aan de symbiose tussen de Chinese overheid en techbedrijven? En wat betekent dit voor de Chinese economie?