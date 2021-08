Transfer Lionel Messi naar Paris Saint-Germain nabij

De Argentijnse voetballer Lionel Messi staat op het punt te tekenen bij Paris Saint-Germain. De Franse voetbalclub deelde dinsdag een video op Twitter met diverse verwijzingen naar de komst van Messi. Duizenden fans wachtten het vliegtuig op waarmee hij op het Parijse vliegveld Le Bourget landde. De contracten zijn nog niet getekend, de verwachting is dat Messi dinsdag nog medisch gekeurd wordt in Parijs.

PSG hoeft geen transfersom te betalen voor de contractloze Messi, die eerder deze maand na 21 jaar om financiële reden noodgedwongen zijn vertrek bij FC Barcelona aankondigde. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen de 34-jarige Messi, die zes keer uitgeroepen werd tot wereldvoetballer van het jaar, zal tekenen. Messi hoopte lange tijd dat hij bij FC Barcelona kon blijven, maar de Spaanse voetbalbond La Liga keurde het nieuwe miljoencontract dat hij zou gaan tekenen niet goed. FC Barcelona gaat al langer gebukt onder een schuldenlast, waardoor het bedrag dat de club aan salarissen mag uitgeven sterk is gereduceerd.

Bij Paris Saint-Germain wordt Messi herenigd met de Braziliaanse aanvaller Neymar. Die deelde op Instagram al een foto van zichzelf met Messi met daarbij de tekst ‘weer samen’. Neymar speelde van 2013 tot 2017 in Barcelona, voordat hij voor een bedrag van zo’n 222 miljoen euro werd overgekocht door de Parijse club. PSG werd in de afgelopen acht seizoenen zes keer kampioen van de Franse competitie, maar wacht nog altijd op de eerste Europese prijs sinds het in 2011 in handen kwam van de Qatarese sjeik Nasser Al-Khelaïfi.

Tijdens een emotionele persconferentie nam Messi zondag al afscheid van FC Barcelona. Hij bedankte daarin de mensen waar hij mee werkte en zei zeker nog een keer terug te keren bij de Catalaanse club. De afgelopen decennia won hij onder meer vier keer de Champions League met FC Barcelona en werd hij tien keer kampioen van de Primera Division. Hij debuteerde in 2004 onder Frank Rijkaard in het eerste elftal.