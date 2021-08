‘The Hidden Life of Trees’: het bos is een sociaal superorganisme

Als hij een boom zou moeten zijn, dan het liefste een beuk, vertelt bosbouwkundige Peter Wohlleben aan het begin van The Hidden Life of Trees, een tamelijk letterlijk documentaire verfilming van zijn gelijknamige bestseller. De beuk is een inheemse boom, een sociaal wezen, die in Duitsland, ooit bedekt met 80 procent beukenbos, langzamerhand het onderspit begint te delven. Wohlleben brengt het laconiek. Hij is een van die zeldzame personen die als een mediagenieke intermediair tussen mens en natuur kan fungeren. Hij spreekt de taal van beiden.

Tegenwoordig maakt een van Duitslands meest gelezen non-fictie-auteurs filmpjes met zijn smartphone, waarin hij kan laten zien wat hij in zijn boeken beschrijft. Dat bossen eigenlijk sociale superorganismen zijn, waarin bomen met elkaar communiceren, en voor elkaar zorgen. Natuurlijk blijven ook de effecten van de klimaatcrisis niet onzichtbaar. The Hidden Life of Trees is een must-see, en tegelijkertijd is het ook een wat amechtige film. De makers zijn bang dat we ons vervelen. De natuurbeelden, de time-lapse-sequenties waarin zaailingen en varens ontspruiten en ontrollen alsof Vasalis’ gedicht ‘Tijd’ tot leven is gekomen – ze zijn adembenemend, en je voelt je er klein en nederig bij. Maar de ervaring van het in het bos zijn, en de menselijke tijd en de natuurlijke tijd tegelijkertijd ervaren, dat geeft de film je niet. Daarvoor moet je naar buiten.

Documentaire The Hidden Life of Trees Regie: Jörg Adolf & Jan Haft. Met: Peter Wohlleben. In: 41 bioscopen ●●●●●