Stagnatie in daling van infecties maakt afschaffen coronamaatregelen lastig

Drie keer op rij moest demissionair premier Mark Rutte (VVD) slecht coronanieuws verkopen: na een razendsnelle toename van het aantal positieve tests ging vorige maand het nachtleven dicht. Daarna konden een zomer lang ook meerdaagse festivals niet meer doorgaan en vorige week kondigde Rutte aan dat ook ééndaagse evenementen aan strenge voorwaarden moesten voldoen.

Komende vrijdag, hoopte hij, zou er goed nieuws komen – dan geeft hij een persconferentie over wat er vanaf september weer mogelijk is, bijvoorbeeld in het onderwijs en bij festivals en evenementen.

Maar terwijl de vierde golf vorige week nog razendsnel afnam , is dat inmiddels niet meer het geval, blijkt uit dinsdag bekendgemaakte cijfers van het RIVM. Het aantal bevestigde besmettingen daalt nauwelijks meer; een week lang bleef het aantal positieve tests hangen op zo’n 2.500 per dag - veel meer dan in eind juni, toen er zo’n 500 meldingen per dag binnenkwamen. Het kabinet hoopte juist dat het aantal positieve tests flink zou dalen, vanwege de toenemende vaccinatiegraad en het zomerweer. Verdere daling is ook gewenst om een goede uitgangspositie te hebben in het najaar, als het virus juist sneller rondgaat.

Druk op ziekenhuizen hoog

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt nauwelijks. Dagelijks worden er een kleine twintig patiënten op de IC opgenomen en zo’n zeventig op de verpleegafdeling. In vergelijking met eerdere golven is dat niet veel, maar de druk op de ziekenhuizen is toch hoog vanwege de vakantieperiode en eerder uitgestelde zorg.

Als het aantal besmettingen écht laag is kunnen lokale brandhaarden snel worden opgespoord en uitgetrapt met intensief testen en bron- en contactonderzoek. Dan zijn er mogelijk geen maatregelen, laat staan een lockdown nodig om het virus onder controle te houden. Maar die aanpak werkt alleen als er „weinig circulatie van het virus” is, zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM.

Moeizaam contactonderzoek

Waarom de daling van het aantal positieve tests niet doorzet, is onduidelijk. De GGD’s bleken afgelopen week niet in staat om bron- en contactonderzoek volledig uit te voeren – er waren te veel mensen besmet geraakt, niet alle regio’s konden het werk aan. Daardoor werd afgelopen week maar in zo’n 36 procent van de gevallen een plaats aangewezen waar de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. Als bron- en contactonderzoek wel volledig wordt uitgevoerd, ligt dat percentage boven de 50 procent.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat er nauwelijks nog besmettingen in de horeca plaatsvinden. In de groepen waar de infectiegraad hoog is, zoals bij tieners en twintigers, bleef het op een stabiel hoog niveau, bij leeftijdsgroepen waar het aantal besmettingen laag is, zoals bij zeventigers en tachtigers, was ook geen stijging te zien. De hoge besmettingsgraad onder jongeren lijkt dus niet door te werken naar oudere leeftijdsgroepen, terwijl dat bij de voorgaande golven wel gebeurde. Mogelijk is dit het effect van vaccinatie. Van de mensen die wel ernstig ziek raakten, is volgens Van den Hof het overgrote deel niet gevaccineerd.

Als het aantal besmettingen onder jongeren hoog blijft, blijft het risico bestaan dat meer personen uit oudere generaties alsnog besmet raken. Bovendien is het risico dan ook groter dat het aantal positieve tests onder jongeren verder oploopt, na versoepelingen of de heropening van scholen en universiteiten. In juli was de snelle toename van besmettingen onder met name jongeren nog aanleiding voor het kabinet om strengere maatregelen te nemen.

