Scifi-satire steekt de draak met de flexeconomie

Voor satirische sciencefiction of speculatieve fictie hoef je niet eens met een ruimteschip naar de toekomst te reizen. Je kunt ook zoals recentelijk semi-lowbudgetfilmers als Shane Carruth (Primer, 2004), Quentin Dupieux (Rubber, 2011) of Ben Wheatley (High-Rise, 2015) een metafoor zo letterlijk nemen dat hij angstaanjagend herkenbaar wordt. Lapsis van talent Noah Hutton past in dat rijtje van wat je nog het beste sociaal-absurdistische films zou kunnen noemen.

We bevinden ons in een op drift geraakt parallel universum van onze wireless flexeconomie, waarin je zonder computer van het merk Quantum niet meer meedoet. Maar het merk moet ondanks zijn futuristische aandoende naam zeer ouderwets met bovengrondse kabels worden ‘uitgerold’. Protagonist Ray treedt toe tot het leger van kabelaars om een peperdure behandeling in een privékliniek te kunnen bekostigen voor zijn zieke broer, die aan het chronische-vermoeidheidssyndroom ‘omnia’ lijdt.

De arbeidsomstandigheden doen nog het meeste denken aan die van de pakketbezorgers in Ken Loach’ sociaal realistische Sorry We Missed You. Het is een digitaal piramidespel. Hutton geeft zijn maatschappijkritiek vooral via de (visuele) overdrijving: op de berg waar de kabelaars tussen dropslierten van kabeltouw en geniepige spionnencomputertjes hun werk moeten doen, worden revoluties voorbereid, zijn kinderbendes actief en is bepaald niet alles hoe en wat het op het eerste gezicht lijkt. Zo weeft hij een grandioos web om met plezier in verstrikt te raken.

Satire/sciencefiction Lapsis Regie: Noah Nutton. Met: Dean Imperial, Madeline Wise, Babe Howard. In: 20 bioscopen ●●●●●