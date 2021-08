Schade en trauma's dreunen na in Valkenburg

Lunchroom, banketbakkerij en ijsmakerij Botterweck in Valkenburg staat –volledig gestript– te drogen. Het hele interieur is afgevoerd. Op een paar kratten met servies en glaswerk is de zaak leeg. Eigenaar Ferry Philippi (vierde generatie in het familiebedrijf) laat zijn gezicht ook niet zien. „Even afstand is beter, omdat ik er mentaal helemaal doorheen zit”, legt hij uit per telefoon. „Ik zit tijdelijk bij mijn vriendin. Wonen boven de zaak is nog niet mogelijk, want er is nog geen warm water.”

Wat het hardst knaagt bij Philippi met ruim één miljoen euro schade is dat verzekeraar APC Holland (een tussenpersoon van Lloyd’s) overstromingsschade niet dekt: „Ik hoop dat het een voorlopig ‘nee’ is. Linksom om of rechtsom moet er geld komen. Desnoods van de overheid gecombineerd met wat coulance van de verzekeraar. Vrienden zijn een doneeractie begonnen, die al vijftienduizend euro heeft opgeleverd. Een mooi bedrag, maar de zaak met vijf personeelsleden en veertig werkstudenten kan er niet mee verder.”

Aan het eind van deze dinsdag gaat Philippi’s stuk van de Grotestraat, als laatste getroffen deel van het vier weken geleden overstroomde Valkenburg, weer open voor publiek. „Geen probleem”, vindt de ondernemer. „Ik scherm ook geen ramen af. Nu kunnen zoveel mogelijk mensen zien hoe groot de vooralsnog niet gedekte schade is.”

De platen, de boeken, de eerste drukken van de Kronkels van Simon Carmiggelt: het is allemaal weg

Luciano van Waterschoot, eigenaar van Pub Henry VIII, voorziet wel een logistiek probleem. Midden in de bouwvakvakantie staat het stuk Grotestraat achter de hekken al vol met busjes van bedrijven en werkvolk. „Hoe zal dat gaan, als ze straks allemaal weer hier komen werken? Wij hebben een parkeerplaats achter de zaak, maar veel van onze buren niet.”

Pub Henry VIII, vol geraakt door het Geulgeweld, is voorlopig één grote bouwput. Van Waterschoot: ,,We hebben veel profijt van een installatiebedrijf dat onmiddellijk de schouders eronder zette. Daar overzien ze wat wanneer moet gebeuren. Dat is toch weer een ander vak dan een horecazaak runnen.” De pub hoopt eind september weer open te gaan „met de oude kroegsfeer en wat aanpassingen als een grotere keuken. Voor die verbouwing hadden we al plannen tijdens de lockdown. Goed dat we het niet gedaan hebben.”

Kijkers weghouden

Bedrukt zeil op de afsluithekken legde de afgelopen weken uit waarom bepaalde delen van Valkenburg waren afgesloten: „Hier wordt druk gewerkt aan de opbouw na de wateroverlast. U mag er dus even niet in. Op alle andere plaatsen bent u van harte welkom!” Het hield kijkers weg. Burgemeester Daan Prevoo: „Plekken waren ook nog onveilig: sinkholes, ingestorte kades en een brug, geen elektriciteit, geen werkende veiligheidscamera’s.”

Buiten de hekken wemelt het inmiddels alweer van de toeristen. Op het gedeelte van de Grotestraat dat al toegankelijk is, zitten de terrassen rond de middag vol. Op de al evenzeer van horeca vergeven Berkelstraat oogt het al even druk.

De Geul trekt nog wel bekijks, maar is geen massaal bezochte ‘attractie’ meer. Hangend over de reling op de kademuren verbazen bezoekers van buiten zich erover dat hetzelfde lieflijke stroompje waarbij je op sommige plekken nu de bodem kunt zien nog geen maand geleden de kolkende stroom was die het stadje met veel geweld verraste.

Lees ook: De psychologen staan paraat in Valkenburg

De Pastoor Sartonstraat, net buiten het centrum, kreeg het water ook over zich heen. Breur Frederiks (70) staat er voor zijn huis. „Ik woon nu boven met wat gekregen spullen. Onder is alles eruit en moet het drogen. Bij mijn buurvrouw van 101, die uit huis is gedragen, moet ook nodig worden gedroogd, ook al is ze er niet. Anders gaat het stinken.”

Een van Freriks’ overburen, Peter Majolein, treurt over alles wat vorige maand verloren ging: „De platen uit de tijd dat ik dj was, boeken van Charles Dickens en Guido Gezelle en eerste drukken van de Kronkels van Simon Carmiggelt (sommige zelfs met zijn handtekening), het is allemaal weg. Gelukkig geeft mijn werkgever me de ruimte om hier de dingen te doen die nodig zijn. Ik werk nu even een paar dagen per week.”

Als vanouds is het nog lang niet in Valkenburg. Daar komen onverwachte verrassingen bovenop. „Tijdens een forse regenbui maandagavond bleek de riolering verstopt”, vertelt burgemeester Prevoo. „Daar zit geheid nog spul in van de overstroming. Het betekende dat maandagavond een deel van de straten die eerder onderliepen weer blank kwamen te staan. Dan zie je in de app van ondernemers de paniek: niet weer, en ook iets van het trauma’s die eerdere gebeurtenissen achterlieten.”

Het ergste was te verhelpen met een zogenaamde kolkenzuiger. „Maar het zoeken naar de echte oorzaken en het verhelpen daarvan gaat weer tonnen kosten”, voorziet Prevoo.