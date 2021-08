Rusland begint blusoffensief in Jakoetsk, waar miljoenen hectares bos in brand staan

Rusland vergroot de inspanningen om de bosbranden in Siberië te beteugelen. President Vladimir Poetin heeft dinsdag het ministerie voor Noodsituaties gevraagd „het offensief tegen de bosbranden te vergroten”, meldt persbureau AFP. Hoe groot het gebied is dat in de regio Jakoetsk in brand staat, is niet helemaal duidelijk. Het Russische Bosbeheer rept van 1,4 miljoen hectare, het Russische weerinstituut Rosgidromet heeft het over een stuk land van zo’n 3,4 miljoen hectare. Dit is een gebied zo groot als het landoppervlak van Nederland.

Momenteel zijn zo’n drieduizend brandweerlieden bezig met het bestrijden van de natuurbrand, die sinds het begin van het jaar meer dan 14 miljoen hectare land heeft verwoest. Rosgidromet meldde maandag dat de situatie in de regio, die bekend staat om zijn oerbossen en permafrost, „blijft verslechteren”. Volgens een verklaring van het ministerie van Noodsituaties worden tweehonderd reddingswerkers en drie extra vliegtuigen beschikbaar gesteld.

Zaterdag stelde Aleksandr Kozlov, de minister van Natuurlijke Bronnen en Ecologie, nog zeker 1.400 extra brandweerlieden nodig te hebben voor de bestrijding van de branden, met daarnaast ook nog aanvullende grondpatrouilles en vlieguren voor blusvliegtuigen. Ook riep hij op om, met het oog op de toekomst, te investeren in eenheden die gespecialiseerd zijn in het blussen van bosbranden.

Het Amerikaanse ruimteagentschap NASA meldde zaterdag dat op satellietbeelden te zien was hoe rookwolken afkomstig uit Jakoetsk het Noordpoolgebied hadden bereikt, meer dan 3.000 kilometer verderop. Nooit eerder gebeurde dit sinds het begin van de metingen. Ook hing op 6 augustus rook boven het merendeel van Rusland.