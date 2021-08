Rode ibissen die in Nederland worden gespot zijn ontsnapte vogels

Van zijn schutkleuren moet hij het niet hebben, de rode ibis. Met zijn felrode verenpak, roze poten en kromme lange snavel valt hij nogal op in het groene polderlandschap van Nederland. Ze komen hier dan ook van nature niet voor. Toch is er dinsdag één gespot in een park in Wateringen, vlakbij Den Haag. En werd er vorige week ook al een gezien in Herwijnen, een dorp zo’n 75 kilometer naar het westen, in de buurt van Gorinchem. En tussendoor was er ook nog een registratie van een rode ibis in Hooghalen, vlakbij Assen.

Het blijkt om meerdere ibissen te gaan, als we de spotters op waarneming.nl kunnen vertrouwen – want de waarneemlocaties liggen nogal ver uit elkaar. En een ibis kan nooit op drie plekken tegelijk zijn. Het gaat in Nederland om ontsnapte vogels, zegt Paul van Els, meetnetcoördinator slaapplaatsen van de afdeling Monitoring van Sovon Vogelonderzoek. „Van nature komt de rode ibis alleen voor in de noordelijke kustgebieden van Zuid-Amerika.” En omdat de meeste vogels in de tropen niet of nauwelijks trekken is het zeer onwaarschijnlijk dat hij zelf de 9.000 kilometer naar Europa heeft afgelegd.

„Waarschijnlijk komen de vogels uit een volière”, zegt Van Els. Maar waar vandaan? Dat weet niemand en is moeilijk vast te stellen bij ongeringde vogels. Het zou in theorie zo kunnen zijn dat dit een van de veertien ontsnapte ibissen uit dierenpark Planckendael is, uit België. Door een storm vorig jaar raakte daar een kooi beschadigd, waardoor diverse vogels konden ontsnappen. Van de veertien zijn er nog maar tien teruggevonden.

Maar heel waarschijnlijk is het niet dat deze vogels al zo lang op vrije voeten zijn, denkt Van Els. „Het is een tropische vogel, ik denk niet dat die afgelopen winter zouden hebben overleefd.” Hoewel, mijmert hij, zijn familielid de witte ibis komt ook in Noord-Amerika voor, waar meer seizoensinvloeden zijn dan in het tropische leefgebied van de rode ibis. „Doordat de twee hybridiseren kan het zijn dat de witte en de rode ibis eigenlijk dezelfde vogelsoort zijn, en dat ze enkel een andere kleur hebben.” Dat zou betekenen dat de tropische rode ibis in theorie ook bestand zou moeten zijn tegen eenzelfde klimaat als in Noord-Carolina, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Spaans klimaat.

Zorgen om de gezondheid

Toch maken diverse vogelaars in Nederland zich ernstige zorgen om de gezondheid van de rode ibissen in Nederland. Er zijn al verschillende aanbiedingen gedaan om de vogels op te vangen, mits iemand ze te pakken krijgt. Van Els denkt dat het op dit moment wel losloopt. Eten moeten ze in de zomer in elk geval genoeg kunnen vinden. „Het zijn generalisten, ze eten van alles”, zegt Van Els. Met hun lange snavel zoeken ze naar kikkers, kreeftjes en kleine visjes.

Lees ook: Is de overlast van halsbandparkieten echt zo erg?

Maar dan de hamvraag. Gaat de rode ibis zich hier, als jongste exoot, ook settelen? Hebben we een nieuwe landgenoot, die we naast de minder geliefde halsbandparkiet en Amerikaanse rivierkreeft kunnen gaan vermelden? „Vanwege de winters denk ik toch van niet”, zegt Van Els. Hoewel hij ook zegt dat ze niet heel kieskeurig zijn als het gaat om broedplekken, dus misschien lukt het ze ook wel. „Ik schat de kans klein, maar het zal niet de eerste keer zijn geweest dat zoiets fout wordt voorspeld.”