De wateroverlast in Duitsland wakkert complottheorieën aan

Een aantal dagen na de verwoestende watersnood in Duitsland reed een auto door het zwaargetroffen Bad-Neuenahr-Ahrweiler en verspreidde door een luidspreker het onjuiste bericht dat hulpverleners van de brandweer en het Rode Kruis zich zouden terugtrekken uit de streek en dat de burgers er voortaan alleen voor zouden staan. Die auto, qua kleurenschema net een politiewagen, is het zogenaamde Friedensfahrzeug (het ‘vredesvoertuig’). De eigenaar is Florian Kuhn, een man die de afgelopen maanden op allerlei demonstraties tegen de coronamaatregelen opdook, zo ontdekte omroep SWR. Kuhn ziet in de wereldwijde coronapolitiek een complot en in de ontwrichte gemeenschappen in het westen van Duitsland een kans zijn ideeën te verspreiden.

De ramp in de nacht van 14 op 15 juli, die zeker 181 mensen het leven kostte, inspireert van begin af aan geruchten en complottheorieën. Aanvankelijk was informatie in het getroffen gebied schaars door uitgevallen telefoonmasten en internetverbindingen. Wilde geruchten konden plotseling de ronde doen; dat een dam zou zijn gebroken, dat een nieuwe vloedgolf ophanden was. De lokale hulpdiensten moesten zulke berichten soms per luidspreker vanuit hun wagens ontkrachten.

Van het informatievacuüm tussen de hopen puin werd ook misbruik gemaakt. Naast Kuhn was Bodo Schiffmann, de Duitse arts en een van de frontmannen van de coronasceptische beweging, kort na de ramp ter plaatse. Achteraf beweerde Schiffmann dat hij en zijn mensen, de Querdenker, de enigen waren die de slachtoffers bijstonden, en dat de overheid uitblonk in afwezigheid. Volgens een Twitter-account genaamd Querdenken-Watch werden op een gegeven moment in een opvangcentrum in Ahrweiler zelfs bekertjes verdunde chloor uitgedeeld – onder coronasceptici een beproefd medicijn tegen het virus.

Lees ook dit artikel over complotdenkers en hun vertrouwen in chloor: ‘Het was een shock dat de overheid niet om me geeft’

Sociaalpsychologe Pia Lamberty, gespecialiseerd in complottheorieën en aanhangers daarvan, wijst erop dat rampen vaak een welkom aanknopingspunt bieden voor complotdenkers: „Het is een bekend fenomeen dat extreem-rechtse groepen of complotdenkers rampen proberen te instrumentaliseren. 9/11 wakkerde een waaier aan complottheorieën aan, maar ook de bosbranden in Australië, twee jaar geleden, werden aangegrepen door complotdenkers. Ook na de overstroming van de Elbe in 2013 stonden er direct leden van de [rechts-extremistische] NPD paraat om te helpen. Steeds worden zulke instabiele momenten gebruikt voor desinformatiecampagnes.”

Op een filmpje op YouTube is te zien hoe de uitgever van het extreem-rechtse tijdschrift Compact Jürgen Elsässer een vrachtwagen met hulpgoederen uitlaadt in Schuld, een van de zwaarst getroffen dorpen. Op zijn T-shirt staat „Sieg für Deutschland”. Lamberty: „Er zijn verschillende organisaties actief. Deels staan ze in contact, deels opereren ze los van elkaar.”

Vlogger en voormalig basisschoolleraar Nikolai Nerling, alias ‘Der Volkslehrer’, is veroordeeld voor het ontkennen van de Holocaust en overtuigd van een ‘zionistisch-joods-wereldcomplot’. Via Telegram doet hij verslag van zijn hulpwerkzaamheden in het Ahr-dal. In zijn video’s roept hij anderen op ook te komen helpen – en om wortels en knoflook mee te nemen want dat zou goed zijn tegen wormen. De hygiëne in veel gebieden laat te wensen over.

Dwarsdenkers

Naast het etaleren van zijn hulpvaardigheid probeert Nerling een punt te maken in zijn vlogs. Hij zegt, tegen een achtergrond van een verwoest treinspoor en dito snelweg: „Hier organiseren de mensen het zelf. Dat is misschien beter dan met hulp van de overheid. Dit is een vorm van basisdemocratie De coronacomplotdenker Kuhn zegt nogal enthousiast in een video: „Dit laat zien dat iedereen actief kan worden, en dat de staat geheel gefaald heeft.”

Lamberty: „De boodschap is: ‘De overheid laat het volledig afweten.’ Ook nu worden de zaken zo voorgesteld alsof er geen professionele hulpverleners in het overstromingsgebied waren. Het verhaal dat zij er vervolgens van maken, is: ‘De overheid is niet bereid ons te helpen, maar wij hebben de staat niet nodig, we maken ons ervan los.’ Uiteindelijk gaat het deze groepen erom woede tegen een incompetente staat aan te wakkeren, om vervolgens de eigen rechtse agenda in te zetten.”

„Natuurlijk is er ook legitieme kritiek, waar de overheid tekortschiet, zoals de financiële noodhulp in Noordrijn-Westfalen die niet goed loopt, of zoals het onderzoek naar een bestuurder in Ahrweiler [of die nalatig is geweest in het waarschuwen van de bevolking]. Die chaos wordt gebruikt om haat te zaaien.”

Veel lokale instanties zijn inmiddels beducht op de dubbele beweegredenen van een deel van de hulptroepen. De school in Ahrweiler, daar waar de ‘dwarsdenkers’ hun hoofdkwartier hadden en waar naar verluidt ook het chloor werd uitgedeeld, werd in de laatste dagen van juli door de politie ontruimd. Lamberty: „Veel van die helpers blazen nu de aftocht. Van deze fase, waarin de frustraties van veel slachtoffers alleen maar toenemen, wordt geen gebruik meer gemaakt. Sommigen van de ‘Querdenker’ die kwamen helpen, zullen heus goede bedoelingen hebben gehad. Maar de hoofden van de beweging ging het alleen maar om het instrumentaliseren van de nood.”