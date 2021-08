PSV door naar play-offs CL na late winst op Midtjylland

PSV heeft zich ten koste van FC Midtjylland geplaatst voor de play-offs van de Champions League. In het Deense Herning wonnen de Eindhovenaren met 0-1 dankzij een doelpunt van invaller Bruma. Na de winst op FC Midtjylland moet PSV nog één tegenstander – over twee wedstrijden – verslaan om de Champions League te bereiken.

De eerste wedstrijd in Eindhoven zegevierde PSV met 3-0. Vergeleken met die wedstrijd voerde trainer Roger Schmidt twee wijzigingen door in de basisopstelling. Rechtsback Jordan Teze speelde in plaats van Philipp Mwene en de deze zomer teruggekeerde Davy Pröpper stond centraal op het middenveld, waardoor Marco van Ginkel op de bank begon.

In de eerste helft kreeg FC Midtjylland een goede kopkans op de openingstreffer. De Denen konden vervolgens weinig gevaar stichten, terwijl namens PSV Eran Zahavi en Cody Gakpo dicht bij een doelpunt waren. Ook in de tweede helft kreeg Gakpo de mogelijkheid om de score te openen, maar hij mikte oog in oog met de doelman van FC Midtjylland naast. De wedstrijd leek vervolgens doelpuntloos te eindigen, tot de Portugese aanvaller Bruma met een laag afstandsschot in de slotseconden alsnog toesloeg.

Door de winst op de Denen is PSV geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Daarin treffen de Eindhovenaren Benfica of Spartak Moskou. Dat tweeluik is de laatste horde voor de Eindhovenaren richting het lucratieve eindtoernooi. Als PSV strandt in de play-offs, gaat de ploeg naar de groepsfase van de Europa League.