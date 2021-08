Premier Ethiopië roept burgers op zich bij het leger te voegen

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft dinsdag „alle capabele en volwassen Ethiopiërs” opgeroepen zich aan te sluiten bij het leger. Dat melden internationale persbureaus. Volgens Ahmed is het de tijd voor „alle weerbare Ethiopiërs van volwassen leeftijd om zich bij de strijdkrachten, speciale troepen en milities aan te sluiten en hun patriottisme te tonen”. Hij wil zo het maandenlange en gewelddadige conflict in de Tigray-regio oplossen.

In november begonnen de gevechten tussen het Ethiopische leger en troepen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), die strijden voor onafhankelijkheid. Ahmed zei toen dat de operatie van het leger, met honderden doden tot gevolg, een reactie was op aanvallen op de legerkampen door de TPLF. Eind november kwam er een eind aan de strijd, nadat het leger de regionale hoofdstad Mekelle had heroverd.

In juni dit jaar laaiden de gevechten opnieuw op en slaagden pro-TPLF-milities erin Mekelle terug te veroveren. Ahmed kondigde daarop een staakt-het-vuren af, maar niet veel later breidde het geweld zich uit naar de regio’s Amhara en Afar. Tienduizenden inwoners van de gebieden moesten hun huizen verlaten.

De Verenigde Naties concludeerden eerder al dat bij het conflict in Tigray duizenden mensen zijn omgekomen en zo’n twee miljoen Ethiopiërs ontheemd zijn geraakt. Mensenrechtenorganisatie Amnesty noemde het optreden van Ahmed en het leger in een rapport in mei een „grove schending van mensenrechten”. In de jaren daarvoor koesterde de premier een positiever imago: Ahmed ontving in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol in de vredesbesprekingen tussen Ethiopië en buurland Eritrea.