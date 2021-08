Ook uit eigenbelang Afghanistan niet aan lot overlaten

Het nieuws uit Afghanistan is om wanhopig van te worden. Westerse troepen hebben hun hielen nog niet eens volledig gelicht, of de gevechten – die de afgelopen twintig jaar vooral in de bergen plaatsvonden – hebben de steden bereikt. In vier dagen zijn zes provinciehoofdsteden ingenomen door de Taliban, de regio’s die zij in handen hebben besturen ze volgens hun eigen oerconservatieve regels, en met wreedheid. De vrees is dat een strijd om hoofdstad Kabul niet lang op zich laat wachten.

Formeel wordt er nog onderhandeld tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Weinigen die echter nog geloven in een succesvol vredesakkoord. Nadat de Amerikaanse president Joe Biden in april aankondigde dat het voor Amerikaanse troepen „tijd is om thuis te komen”, waarschuwden de inlichtingendiensten al dat „de Afghaanse regering moeite zou hebben om de Taliban tegen te houden als de coalitie zich terugtrekt”. Toen werd nog gedacht dat dat een kwestie van jaren zou zijn – niet van weken.

Van opluchting over terugtrekking uit deze ‘forever war’, zoals Biden de aanwezigheid in Afghanistan noemde, mag daarom in de landen die troepen stuurden geen enkele sprake zijn. Al-Qaida is inderdaad verslagen – dat was de oorspronkelijke missie na de aanslagen van 9/11, waar de terreurgroep achter zat. Er is ook vooruitgang geboekt: miljoenen meisjes gaan naar school, er is meer welvaart (naast diepe armoede), in Kabul is er een progressieve elite ontstaan, en er is – ondanks gemankeerde verkiezingen – een idee van democratie.

Maar met bloedvergieten draaien de Taliban elke verandering terug. De belofte dat ze milder zullen zijn dan in de jaren negentig blijkt in de praktijk niets waard. Uit de regio’s die zij in handen hebben, komen verhalen over executies en andere wrede straffen. Begrijpelijk dat er in Kabul lange rijen voor de paspoortbalie staan, van hen die het land willen verlaten nu het nog kan. Onbegrijpelijk dat de internationale verontwaardiging niet luider klinkt.

Europa zou Afghanistan niet aan zijn lot over moeten laten, al was het maar uit eigenbelang. Turkije vreest dat de opmars van de Taliban zal leiden tot een massale toestroom van vluchtelingen, die via Iran en Turkije West-Europa willen bereiken. Duidelijk is dat Turkije niet bereid is „grenswacht of vluchtelingenkamp van de EU” te zijn, zo stelde het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat kan een herhaling van de vluchtelingencrisis van 2015 betekenen.

Een eenvoudige oplossing voor Afghanistan is er niet, weet elke buitenlandse mogendheid die zijn tanden stukbeet op het land. Alleen in de jaren zestig was er een schaarse periode van voorspoed dankzij Amerikaanse en Russische ontwikkelingshulp – zonder militaire dimensie.

Dat China nu zijn geopolitieke, en vooral commerciële, invloed probeert aan te wenden om de Taliban te overtuigen een politiek akkoord te sluiten met de Afghaanse president Ashraf Ghani, kan daarom aangemoedigd worden. China’s bemoeienis is uit eigenbelang geboren. De angst is dat investeringen in gevaar komen, Afghanistan zou in de Nieuwe Zijderoute geïntegreerd kunnen worden. Bovendien vreest China dat moslim-extremisten de Afghaans-Chinese grens oversteken. Maar dat het land de Taliban ziet als een onontkoombare partner biedt een somber perspectief voor de Afghanen.