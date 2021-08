Met onze dochter van tien keken we veel naar het turnen in Tokio. We zagen de verrichtingen op de mat, de balk en de rekstok. De commentator had het steeds over de manier waarop de oefening werd uitgevoerd. De ene oefening na de ander.

„Wanneer beginnen ze nu voor het echt?” vroeg mijn dochter na een tijdje, want die oefeningen had ze nu wel gezien.