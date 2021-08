Ode aan Oliver Sacks is boeiend kijkmateriaal

Wie was Oliver Sacks (1933-2015)? En vooral: hoe werd de neuroloog en schrijver van bestsellers als De man die zijn vrouw voor een hoed hield wie hij was? Sluitende antwoorden hierop zijn onmogelijk, maar Oliver Sacks: His Own Life volgt de loop van Sacks leven en doet aanzetten.

De documentaire heeft de ideale verteller: de wereldberoemde eloquente en geestige arts zelf, een feest om naar te luisteren. Kort voor zijn overlijden, toen Sacks al wist dat zijn kanker terminaal was, sprak hij naasten toe en las voor uit zijn autobiografie. Opnames hiervan worden afgewisseld met archiefmateriaal en interviews met bevriende wetenschappers en mensen uit de literaire wereld.

Het levert een ode op aan de neuroloog én interessant kijkmateriaal. Sacks was intelligent, excentriek en voorbestemd om arts te worden, maar ook getekend door trauma’s. Iets waar de film ruim aandacht aan besteedt. Zo zag hij als kind een broer aftakelen door schizofrenie en worstelde hij bijna zijn hele leven met zijn homoseksualiteit; in de samenlevingen waar hij opgroeide en carrière maakte was dat nog strafbaar. Enorm ingrijpend was dat zelfs zijn eigen moeder toen ze het vernam hem „walgelijk” noemde.

Oliver Sacks: His Own Life toont goed hoe Sacks een extreem zelfdestructieve kant – in zijn jonge jaren was hij naast arts een motorrijdende bodybuilder die „handenvol amfetamine” nam – combineerde met een uitzonderlijke empathische kant. Vooral dat laatste kwam later tot uiting in zijn in zijn werk, als arts en schrijver.

Lees ook een achtergrondartikel: Voor Oliver Sacks was de mens altijd belangrijker dan de aandoening

Verwacht niet veel kritische kanttekeningen bij het werk van de sterauteur. Zo horen we dat Sacks er moeite mee had dat hij lange tijd niet serieus werd genomen door mede-wetenschappers, de sprekers benadrukken hoe onterecht dat was. Echt diep ingegaan op kritiek wordt er niet, maar dat mis je niet, daarvoor is het leven en werk van Sacks te bijzonder en boeiend.

Documentaire Oliver Sacks: His Own Life Regie: Ric Burns. Met: Oliver Sacks, Roberto Calasso, Temple Grandin. In: 28 bioscopen ●●●●●