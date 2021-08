New Yorkse gouverneur Cuomo stapt op na beschuldigingen seksueel misbruik

Andrew Cuomo (63) stapt op als gouverneur van de Amerikaanse staat New York. Dat heeft hij dinsdag tijdens een livestream bekendgemaakt. Zijn positie was onhoudbaar nadat vorige week uit onderzoek bleek dat hij zeker elf vrouwen heeft lastiggevallen in de vorm van seksueel wangedrag. Ook president Joe Biden vond dat hij moest vertrekken.

Cuomo ontkende tijdens zijn toespraak de aantijgingen opnieuw, maar zei de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hij zei onder meer zich niet te herinneren dat hij een politievrouw heeft betast, maar dat „elk fysiek contact” met haar niet seksueel bedoeld was.

Onderzoekers concludeerden op basis van gesprekken met 179 bronnen dat de werkomgeving rondom Cuomo „giftig” was en „vol angst en intimidatie”. Hij zou zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag. Daarbij zou hij bijvoorbeeld vooral jonge vrouwen tegen hun wil hebben betast, gekust en geknuffeld.

Het rapport concludeerde dat Cuomo meerdere wetten heeft overtreden. Persbureau Reuters meldde vlak na de toespraak dat Kathy Hochul Cuomo gaat opvolgen. Daarmee zou ze de eerste vrouwelijke gouverneur van New York zijn.