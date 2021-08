Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd na ‘historische prestatie’

De Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen zijn dinsdag gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Ze werden toegesproken door demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en chef de mission Pieter van den Hoogenband. „Jullie hebben een historische prestatie geleverd”, aldus Rutte. „Namens heel Nederland wil ik jullie daarvoor bedanken”.

Later op de dag staan nog twee huldigingen op het programma. Op Paleis Noordeinde zullen de sporters worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. In de avond worden alle olympiërs gehuldigd in Scheveningen. De bijeenkomsten zijn zonder publiek vanwege de coronabeperkingen.

De Nederlandse equipe is met een recordaantal van 36 medailles teruggekeerd uit Tokio. Niet eerder heeft de sportploeg zo veel plakken binnengesleept op de Olympische Spelen. TeamNL staat zevende in het medailleklassement, de beste prestatie op de Zomerspelen ooit. Nederlandse sporters gingen naar huis met tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen medailles. In het bijzonder atlete Sifan Hassan en baanwielrenner Harrie Lavreysen leverden een unieke prestatie en wonnen beiden twee keer goud en één keer brons.

Demissionair premier Mark Rutte en baansprinter Harrie Lavreysen tijdens de huldiging van de medaillewinnaars in Den Haag. Foto Sem van der Pool/ANP Atlete Sifan Hassan toont haar twee gouden plakken tijdens de huldiging. Foto Sem van der Pool/ANP Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek met Hassan. Foto Sem van der Pool/ANP De roeisters poseren voorafgaand aan de huldiging in Den Haag. Foto Marco de Swart/ANP De Nederlandse hockeyvrouwen waren ook bij de plechtigheid aanwezig. Foto Sem van der Wal/ANP

Lavreysen en Braspennincx

De meeste plakken in Tokio waren voor de afvaardiging van wielerbond KNWU. De wielerploeg won op diverse disciplines twaalf medailles. Naast Lavreysen (twee keer goud) werd Shanne Braspennincx olympisch kampioen op de baan. Niek Kimmann heeft goud veroverd bij het BMX’en en Annemiek van Vleuten in de tijdrit op de weg.

Ook de atletiekploeg heeft de hoge verwachtingen van de Nederlandse equipe kunnen waarmaken met acht plakken, waarvan twee gouden voor Hassan (5.000 en 10.000 meter). De roeiers gingen naar huis met vijf medailles (één keer goud), de zwem- en zeilploeg haalden allebei drie plakken binnen. Verder won TeamNL medailles in het hockey (goud), handboogschieten (zilver), judo, boksen en de paardensport (allen brons)