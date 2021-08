Museum zonder ‘keuzestress’: in een uur tijd krijg je hier precies 30 kunstwerken te zien

K3, Samson & Gert, Kabouter Plop, Maya de Bij en Wickie de Viking: ook in Nederland zijn de paradepaardjes van Studio 100 bekend. Hans Bourlon, die het Vlaamse productiehuis vijfentwintig jaar geleden samen met Danny Verbiest en Gert Verhulst oprichtte, heeft echter een minder bekende passie: de Vlaamse schilderkunst uit de periode 1880-1950.

Sinds 2019 zijn Bourlon en zijn broer Joost Het Kunstuur in Mechelen gestart, een museum waar je in een uur tijd dertig werken krijgt te zien. Ze worden opgelicht en met een kort verhaal geduid. Het is volgens Bourlon het museum van de toekomst, waar je niet binnen te korte tijd honderden schilderijen bekijkt, maar waar je in een uur tijd intensief begeleid wordt in het bekijken van een bepaald aantal werken. Bekende Vlamingen als tv-presentatrice en seksuoloog Goedele Liekens, voormalig wielrenner Tom Boonen en psychiater Dirk De Wachter lichten als hologram de werken toe.

We bouwen hier een publiek op, vullen een soort leemte

De formule blijkt een succes. Ondanks corona kwamen er al 50.000 bezoekers en inmiddels zijn er plannen om een vergelijkbaar idee in vier andere steden te beginnen.

„Onze grootvader was een kunstschilder”, vertelt Bourlon. „Hij woonde naast ons, in Aalst. Op de tafel lagen allerlei boeken over het impressionisme, fauvisme, expressionisme, over de bekende schilders in het België van toen. Wij hebben met Studio 100 over de hele wereld vestigingen, waaronder in München en in Sydney, ik bezoek er dan altijd musea. Wat je bij een museum je afvraagt is: wat is een museum vandaag, wat kan een museum in de toekomst zijn?” Het Kunstuur is wat Bourlon betreft hierop het antwoord.

In Het Kunstuur wordt de bezoeker bij de hand genomen: het is verheffen en vermaken. Waarom is dat?

„In Het Kunstuur – de titel geeft het al aan – zal je een uur zijn. We lichten letterlijk dertig werken op en brengen de bezoeker in een bepaalde sfeer. Noem het zen. Je maakt een tijdreis naar een geromantiseerd nostalgisch verleden, toen er geen file was op de weg, je in elke beek kon zwemmen. Veel van de schilders in Vlaanderen of België uit die periode roepen dat enigszins op. Natuurlijk gaan we grote thema’s als de dood en de liefde niet uit de weg; er was de Spaanse griep, de Eerste Wereldoorlog.”

Nivelleert u daarmee niet een beetje het kijkgenot, als je naar alles even lang kijkt? Ik wil misschien wel vijftien minuten naar dat ene werk van James Ensor kijken, maar je wordt geen keuze gelaten.

„Je wordt inderdaad begeleid. Je kan het ook positief zien: we bevrijden u van keuzestress. Er zijn drie zaaltjes; als we elk schilderij een voor een hebben bekeken, gaan wij alle werken tegelijk oplichten, en daar kun je als bezoeker nog een minuut of twee alle werken bekijken, naar keuze. Het is een beetje zoals camerawerk: we gaan in- en uitzoomen.”

De bekende Vlamingen die de kijker toespreken, als hologram, hoe zijn die gecast?

„Mark Uytterhoevens grootvader is een van de schilders die te zien zijn, Prosper de Troyer. Mijn collega Gert Verhulst praatte in de eerste tentoonstelling over het werk van Frits van den Berghe, die in de Eerste Wereldoorlog naar Nederland was gevlucht. In het werk beeldt hij een man af die piano speelt. Gert heeft als kind zelf op die piano gespeeld, dat was in het huis van zijn tante in Amsterdam.”

Op de website van Het Kunstuur staat dat de werken in bruikleen zijn van particulieren en van musea.

„De helft komt uit musea, maar in ons land zijn er ook grote privécollecties; mensen komen met tranen in hun ogen onder hun eigen werk staan. Thuis hangt het vaak een beetje te dicht bij het raam of bij de centrale verwarming.”

Gaan jullie dit concept ook doortrekken naar hedendaagse schilders?

„Ik ben van origine een ondernemer. Een onderneming is een vlag planten op onbekend terrein en dan ga je rond die vlag iets bouwen. We bouwen hier een publiek op, vullen een soort leemte, maar ik sluit niet uit dat wij in de toekomst hedendaagse dingen gaan doen. Het gaat uiteindelijk over liefde voor kunst en het ontsluiten en tonen van werken die soms vergeten dreigen te worden. Het doet me altijd heel veel plezier als ik in ons museum jonge mensen zie of reacties krijg van mensen die een soort Aha-erlebnis hadden. Het is zoals Luc Tuymans, die ooit zei: ‘Ik stond voor De intrige van James Ensor en ik kreeg mijn roeping als schilder.’ Ik hoop dat wij dat soort dingen ook losmaken bij jonge mensen.”

