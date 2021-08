Koning Willem-Alexander beëdigt drie nieuwe bewindslieden

Tijdens een plechtigheid in paleis Huis ten Bosch heeft koning Willem-Alexander dinsdag drie nieuwe bewindsleden van het demissionaire kabinet beëdigd. Tom de Bruijn (D66) is officieel benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Dennis Wiersma (VVD) gaat de functie vervullen van staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder is Steven van Weyenberg (D66) geïnstalleerd als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De benoemingen zijn tijdelijk, tot een nieuw kabinet is gevormd.

Het drietal vult de vrijgekomen plekken op die waren ontstaan na een reeks verschuivingen in het demissionaire kabinet. Sigrid Kaag (D66) is sinds mei minister van Buitenlandse Zaken. Haar oude portefeuille, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kan ze daar niet bij doen. Ook het takenpakket van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) was te groot voor één politicus. Het bleek niet haalbaar zijn eigen post te combineren met de werkzaamheden van staatssecretaris, vrijgekomen na het vertrek van Bas van ’t Wout (VVD). En op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam de functie van staatssecretaris vrij omdat Stientje van Veldhoven (D66) ander werk heeft gevonden.

De drie nieuwe bewindslieden zijn geen onbekenden in de politiek dan wel het openbaar bestuur. De Bruijn (1948) was in het verleden onder meer werkzaam als permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie en directeur-generaal Europese samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De andere twee zijn Tweede Kamerleden. VVD’er Wiersma (1986) is sinds vier jaar actief als Kamerlid, D66’er Steven van Weyenberg (1973) sinds 2012.