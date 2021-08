Kleine keuzes tillen een script boven ‘goed’ uit

De heldin van het verhaal staat voor de spiegel. Haar kleren zijn stijlvol, net als de wc-ruimte waarin ze staat en de retro jaren 40-muziek die onder de scène klinkt. Dan zien we haar gezicht, het zit onder het bloed. Terwijl ze zichzelf met een handdoekje fatsoeneert, horen we een mannenstem aan de andere kant van de deur. „Kan ik iets doen? Ze zijn weg, dus….” De heldin pakt een schoon doekje en geeft het aan een jonge vrouw die op de grond zit. Ook zij heeft een bloedneus. Daarna kijkt de heldin recht in de camera naar ons, de kijkers. Opeens heeft ze een twinkel in haar ogen en zegt ze: „This is a love story”.

Het tweede seizoen van Fleabag is foutloos, van deze intrigerende openingsscène tot het laatste, onvergetelijke frame. De Britse comedy, die uit twee seizoenen bestaat, is onthaald als een van de beste series van de afgelopen jaren. Niet in de laatste plaats dankzij het slimme script van bedenker en hoofdrolspeler Phoebe Waller-Bridge (die ook het bejubelde eerste seizoen van Killing Eve schreef).

Maar wat is een slim script? Het is meer dan enkel een goed verhaal, realistische dialogen, een duidelijke spanningsboog, en een ontknoping die bevredigend is. Het zijn de kleine keuzes die een schrijver maakt die het verhaal boven ‘goed’ doen uitstijgen.

Neem Waller-Bridges’ keuze om te beginnen ná het drama, waardoor de kijker direct een stapje achterloopt en dus automatisch geïntrigeerd is en wil weten wat er is gebeurd en waarom. Of het feit dat haar hoofdpersoon gedurende beide seizoenen rechtstreeks in de camera kijkt en de kijker aanspreekt. Nu is dat laatste geen uniek trucje – ook series als The Office en House of Cards verbraken de zogenaamde vierde wand– maar Waller-Bridge gebruikt het op zo’n manier dat de kijker zich intiem betrokken voelt bij de heldin. Daarnaast zet ze de methode halverwege het tweede seizoen totaal op z’n kop.

Hot priest

En ook de manier waarop de schrijver het belangrijkste nieuwe personage van het tweede seizoen introduceert – een man die enkel ‘priest’ wordt genoemd (door de kijkers omgedoopt tot ‘hot priest’) – getuigt van lef. De man zit al aan tafel bij haar familie als de heldin binnenkomt. En in plaats van direct aan hem te worden voorgesteld, moet ze – samen met de kijker – minutenlang wachten tot iemand hem met zijn titel aanspreekt tot ze begrijpt wie hij is. Was het functioneler geweest als Waller-Bridge hem direct had geïntroduceerd? Ja. Maar lang niet zo memorabel.

Functioneel schrijven is slecht schrijven zei tv-schrijver Russell T. Davies (Doctor Who, It’s A Sin) in interviewprogramma Screenwipe. „Ik zag laatst een drama waarin de openingszin was ‘Fijne trouwdag, zus!’ Niemand praat zo. Daarmee geef je als schrijver direct alle verantwoordelijkheid uit handen.” Of zoals scenarioschrijver Jimmy McGovern (Cracker) ooit zei: „Ik ben liever tien minuten in de war dan vijf seconden verveeld.”

Vervelen doet Fleabag geen seconde. Zelfs als het bloedneusmysterie al voor het einde van de aflevering is opgelost. Want op dat moment heeft Waller-Bridge al zo veel lijntjes uitgegooid en nieuwe intriges gecreëerd, dat stoppen met kijken geen optie meer is. Tot dat laatste, onvergetelijke frame.