Iran in verlegenheid gebracht door Zweedse executiezaak

De corridor des doods. Zo noemt Nasrullah Marandi de ruimte in de Gohardasht-gevangenis in de stad Karaj waarin hij in de zomer van 1988 wachtte tot hij zou sterven. In de kamer waren Marandi en andere gevangenen volgens de Iraniër geblinddoekt opgesteld. Een voor een zouden ze zijn opgeroepen en afgevoerd naar een andere, met stroppen volgehangen ruimte. Wie zijn naam hoorde, keerde niet meer terug.

Hoe Zweden deze Iraniër vervolgt Zweden heeft ‘universele jurisdictie’ die het land in staat stelt mensen te vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, ook als deze elders gepleegd zijn. Ook Duitsland en Nederland hanteren universele jurisdictie met betrekking tot deze ernstige misdrijven. Op basis daarvan konden eerder beulen van de Syrische dictator Assad worden veroordeeld. Nederland hanteert wel extra criteria. Verdachten moeten in Nederland zijn, Nederlands staatsburger zijn of een van de slachtoffers moet in Nederland wonen.

Marandi’s naam werd niet genoemd en hij overleefde, net als zijn vrouw die net als hij jarenlang vastzat. Toen ze vrijkwamen, vluchtten ze naar Zweden. Maar vele vrienden zagen zij nooit meer terug. „Aan hen zal ik denken als ik eindelijk mijn getuigenis afleg”, zei Marandi deze week tegen Zweedse media.

De inmiddels 60-jarige Iraniër is een van de tientallen ex-gevangenen die vanaf dinsdag in het gerechtshof van Stockholm getuigen tegen de Iraanse functionaris Hamid Noury (60). Hij werd in 2019 in Zweden opgepakt na een tip van een Britse professor en wordt vervolgd voor betrokkenheid bij de buitenrechtelijke executie van 110 tegenstanders van het Iraanse regime. Als assistent-aanklager van de Gohardasht-gevangenis zou Noury een rol hebben gespeeld bij de selectie van de slachtoffers en de organisatie van de executies.

De terechtstellingen in Karaj waren onderdeel van een golf van executies in 1988. In dat jaar, aan het einde van de Irak-Iranoorlog, gaf ayatollah Ruhollah Khomeini bevel om massaal tegenstanders van zijn regime in Iraanse gevangenissen te executeren. De precieze reden daarvoor is niet bekend, maar mensenrechtenorganisaties leggen een link met de aanval van de militaire tak van de marxistische Iraanse Volksmoedjahedien (MEK) vanuit Irak op Iran in juli 1988 – veel slachtoffers waren aanhangers van deze oppositiegroepering.

Executies zonder proces

In gevangenissen verspreid door het land werden doodscommissies aangesteld die critici van het regime aanwezen die vervolgens zonder proces geëxecuteerd werden. Hun lichamen werden gedumpt in massagraven; veel nabestaanden hoorden nooit wat er was gebeurd. Het precieze aantal slachtoffers is onduidelijk; schattingen variëren van 3.000 tot 30.000.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een Iraniër voor een gerecht staat voor betrokkenheid bij de massale executies. In Iran worden deze daders niet vervolgd omdat de autoriteiten de hele gebeurtenis ontkennen, en ook buurlanden doen dat om diplomatieke redenen niet, legt hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies Ugur Üngör uit. „En ze weten dat als ze naar het buitenland gaan, de kans bestaat dat ze opgepakt worden dus daarmee kijken ze uit.”

De zaak in Zweden wordt dan ook als een overwinning gevierd door nabestaanden en overlevenden. „Deze zaak brengt slachtoffers dichter bij gerechtigheid”, schreef Balkees Jarrah van Human Rights Watch. Overlevende Morteza Sadeghis, die vrienden verloor tijdens de executiegolf, zegt tegenover Göteborgs Posten dat „de waarheid naar buiten komt”.

De rechtszaak begint op een pijnlijk moment voor Iran. Precies een week voor het proces begon, trad de nieuwe president Ebrahim Raisi aan en ook híj wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de massale executies in 1988. Raisi was destijds als plaatsvervangend aanklager in Teheran lid van de vierkoppige „commissie des doods” die in de hoofdstad talloze doodvonnissen velde.

Internationale kritiek op Raisi

De president heeft nooit toegegeven dat hij betrokken was bij de moorden. Wel zei hij volgens persbureau Reuters eerder in reactie op een vraag over de executies dat „als een rechter of een aanklager de veiligheid van het volk heeft verdedigd, hij moet worden geprezen”.

De zaak in Zweden komt bovenop de internationale kritiek die Raisi toch al ontving. Al jaren roepen mensenrechtenorganisaties op tot onderzoek naar de executies in 1988 en eerder deze maand riepen VN-experts op tot een speciaal onderzoek naar Raisi’s rol. De vraag is echter of Raisi, die zich gesteund ziet door het zwijgen van de Iraanse autoriteiten, zich daar veel van zal aantrekken.

De president lijkt voorlopig niet hetzelfde te wachten als Hamid Noury. „Als er bewijs wordt verzameld en een zaak aanhangig wordt gemaakt, kan hij in theorie worden opgepakt bij een bezoek aan het buitenland”, zegt Üngör. „Maar de diplomatieke impact daarvan zou enorm zijn.” Met het oog op de hervatte gesprekken over het nucleaire akkoord verwacht de hoogleraar dat landen zich daar niet snel aan zullen wagen.

Intussen ontkent Noury in Stockholm alle aanklachten. Maar het is nog maar de vraag hoe hij zich zal verdedigen tegen de tientallen getuigen en duizenden pagina’s bewijs die zijn verzameld. In april 2022 wordt de uitspraak verwacht.