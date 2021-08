Influencer Sylwia is eenzaam maar fascinerend in ‘Sweat’

De telefoon van de Poolse fitness-influencer Sylwia ligt continu binnen handbereik: ze deelt met volgers work-outmomenten, haar „favoriete vrijdagshake” – waarbij ze niet vergeet haar sponsor te noemen – en dat ze een levenspartner mist. Al ziet een van de sponsors haar op dat vlak liever niet te eerlijk.

Voor een film die gaat over een fenomeen op sociale media, waar veel opnames niet langer dan een halve minuut duren, is Sweat traag. Dat werkt goed. We volgen Sylwia in lange, beweeglijk gefilmde scènes waaruit blijkt dat een influencer-bestaan soms hard werken is en dat het best eenzaam kan zijn. Sylwia eet voorverpakte maaltijden alleen, als ze mensen ontmoet willen die meestal iets van haar en op een feestje met familie wordt duidelijk hoe ze van hen is vervreemd.

Als een stalker Sylwia’s leven binnendringt, brengt haar dat van de kaart. Dat lijkt minder te komen doordat hij zit te masturberen voor haar huis, dan doordat ze zich herkent in zijn eenzaamheid. Deze plotlijn met een vrij expliciete boodschap, doet echter geen recht aan de complexiteit van de hoofdpersoon.

Magdalena Kolesnik maakt van Sylwia iemand bij wie onduidelijk is welke gevoelens echt zijn en welke dienen om volgers te behagen. Het personage lijkt het immers zelf niet te weten. Zo klinkt haar overtuiging dat ze „mensen inspireert een gezond leven te leiden” naïef, maar oprecht. Kolesnik geeft Sylwia interessante ambiguïteit en zorgt dat je om haar begint te geven, ondanks haar narcisme.

Drama Sweat Regie: Magnus von Horn. Met: Zbigniew Zamachowski, Magdalena Kolesnik. In: 29 bioscopen ●●●●●