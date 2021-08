In het digitale amfitheater is geen ruimte voor twijfel

Na een collegereeks hield ik een online ‘borrel’ met mijn studenten waarbij ik ze vroeg naar hun gebruik van digitale media. Tot mijn verbazing gaf een aantal van hen aan die bijna niet meer te gebruiken. Sommige studenten hebben bewust geen smartphone. Een student vertelde dat zij gestopt was met het delen van berichten op onlineplatforms. Met goede intentie had zij eens een bericht gedeeld over wat haar een goede zaak leek. Dat haar in de reacties vervolgens van alles werd verweten, maakte haar onzeker of ze überhaupt nog wel iets goeds kon zeggen.

Het geeft te denken als ‘digital natives’ zich van deze communicatiemiddelen afwenden. Natuurlijk zijn de laatste jaren allerlei schaduwzijden van digitale media al aan het licht gekomen, van filterbubbels tot manipulatie en verslaving. Maar het specifieke onderwerp van ons gesprek was wat er gebeurt met het woord in onze tijd.

Tijdens college hadden wij namelijk het essay Regels voor het Mensenpark van Peter Sloterdijk bestudeerd, een tekst waarvan een aantal zinnen over genetische manipulatie tot enorme controverse leidde toen het verscheen.

Centraal in tekst echter staat het belang van het boek en hoe het ons menselijker heeft gemaakt. Humanisme is volgens hem zelfs „vriendschap-stichtende telecommunicatie via het medium van het schrift”. In de vorm van het boek sticht het woord vriendschappen over tijd en ruimte. Boeken zijn brieven van verre vrienden.

In de Romeinse tijd stond volgens Sloterdijk het boek tegenover het amfitheater. Terwijl het boek de mens temde, beschaafder en humaner maakte, werd de mens door het amfitheater juist ontremd als wilde toeschouwer van gevechten en spektakel. De innerlijke mens van het boek versus de wilde mens van het amfitheater.

De boeken die wij lezen op scholen en universiteiten dragen bij aan de vorming van de innerlijke mens. Zelfs in een digitaal klaslokaal trekt het lezen mij en mijn studenten weg uit de wereld van alledag. Het boek creëert een binnenwereld waarin wij door aandacht en inleving het gesprek aan kunnen gaan met de auteur van de tekst. Dat is een binnenwereld van dialoog, een plek voor twijfel, zoeken en het spelen met ideeën die wij in de wereld van alledag niet toe zouden laten. Het uitgangspunt van een goede lezer is dat die de waarheid nog niet in pacht heeft.

Wat gebeurt er nu met het woord en de innerlijke mens op digitale media?

Op het eerste gezicht lijkt daar alleen maar meer ruimte voor te komen. Lezen we immers niet de hele tijd elkaars brieven en kunnen we zo niet nog meer verre vriendschappen stichten?

Maar zo simpel is het niet. Waar het boek ons naar binnen richt, richten digitale media ons naar buiten. Terwijl de kaft van het boek begin en eind van een reis markeert, lopen online teksten in elkaar over.

Het wachten op reactie op een brief maakt plaats voor onmiddellijke reactie. Dat is niet slechts een versnelling van het tempo. Er verandert op deze manier ook iets in de aard van het woord. De binnenwereld van het boek komt onder druk wanneer de ruimte tussen schrijvers en lezers kleiner wordt. Zonder binnenruimte wijkt de innerlijke dialoog voor een onbegrensd binnenstromen van allerlei verre stemmen.

Mediafilosoof Marshall McLuhan betoogde ooit dat elektronische media ons terugbrengen naar de geruchten, roddels en tamtam van de vroegere dorpsgemeenschap. Dat is de betekenis van zijn befaamde term ‘global village’. Een stuk minder prettig dan die vaak wordt voorgesteld.

Als digitale media dus geen opvolgers zijn van het boek, zouden het dan misschien de opvolgers van het amfitheater kunnen zijn? Zouden ze in plaats van ons te remmen en menselijker te maken, ons juist wilder kunnen maken? Lijkt het allemaal niet meer op het schreeuwen in de arena dan op een briefwisseling?

Twijfel en inleving maken plaats voor harde meningen en een strakke grens tussen goed en kwaad. Overal meningsuiting, maar geen ruimte voor meningsvorming.

Online zijn we geen lezers, maar toeschouwers. In het digitale amfitheater uiten mensen geen meningen, maar kreten.

Dit is dus niet meer een wereld van het woord, maar van het oog. Het oog is naar buiten gericht en op zoek naar sensatie en schandaal. Communicatie verandert van briefwisseling in expositie van jezelf.

Misschien is deze bezinning op digitale media te radicaal. Maar dat is de speelruimte van het boek die ons uitnodigt om met de gedachten van anderen te spelen. Ik hoop dat die ruimte voor mijn studenten bewaard blijft.

Haroon Sheikh is filosoof, verbonden aan de WRR en de VU. Maxim Februari is deze week afwezig.