‘I Never Cry’: boos op een dode vader

In zijn tweede speelfilm I Never Cry pakt de Poolse regisseur Piotr Domalewski opnieuw het thema van zijn debuut op: migratie. Zijn debuutfilm Silent Night ging over een arbeidsmigrant die de kerstdagen doorbrengt met zijn familie op het Poolse platteland en behoorlijk vervreemd bleek te zijn geraakt van zijn land van herkomst. De film won in 2017 alle belangrijke Poolse filmprijzen. Domalewski’s tweede film is bescheiden en klein van opzet, maar een waardig opvolger van zijn succesvolle debuut.

De reis verloopt nu omgekeerd. De 17-jarige Ola (Zofia Stafiej) vertrekt vanuit Polen in haar eentje naar Ierland. Ze moet het lichaam terughalen van haar vader, die is omgekomen bij een ongeluk op zijn werk. Haar moeder spreekt geen Engels en moet thuis blijven bij haar gehandicapte broer. Ola komt in een treurige wereld aan de onderkant van de arbeidsmarkt terecht. Al snel blijkt ook nog dat ze te weinig geld heeft om het lichaam te kunnen repatriëren. Ze is daarnaast behoorlijk boos op haar vader, die al vele jaren in het buitenland werkte en die ze nauwelijks kende.

Dat klinkt als veel sociale ellende bij elkaar en dat is het ook. Domalewski schildert zonder sentimentaliteit een wereld die bijzonder weinig compassie of empathie kent. Maar I Never Cry blijft niet steken in een deprimerende vertoning. Ola is een opstandige adolescent tot in haar vezels. Haar fuck you-houding geeft de film een aangenaam harde kern. Haar stoerheid levert bovendien de nodige komische, niet zo loodzware scènes op. I Never Cry is nadrukkelijk géén film over mensen die uitsluitend de pineut zijn; de film gaat juist over mensen die zich tegen de klippen op staande houden; met hardheid, zeker, maar ook met onverwachte, impulsieve momenten van solidariteit.

Drama I Never Cry Regie: Piotr Domalewski. Met: Zofia Stafiej. In: 11 bioscopen ●●●●●