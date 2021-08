Maker van Luxaflex ziet omzet met bijna de helft groeien

Hunter Douglas, bekend van onder andere raambekleding Luxaflex, heeft fors meer omzet geboekt in de eerste helft van dit jaar. Die stijging is onder meer het gevolg van de coronapandemie in de eerste helft van 2020 toen de vraag sterk terugviel. Vooral in Noord-Amerika en Azië nam dit jaar de omzet toe. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf maakte dinsdag bekend dat ook in de andere markten waar het actief is hogere verkopen werden gerealiseerd. In vergelijking met een jaar eerder nam de omzet met 44 procent toe tot ruim 2,2 miljard dollar (1,87 miljard euro). Daarbij profiteerde het bedrijf ook van gunstige wisselkoerseffecten, die voor een extra groei van 4 procent zorgden.

Door de grotere vraag steeg ook het resultaat. Hunter Douglas boekte een nettowinst van 262 miljoen dollar en dat is veel meer dan de 28,5 miljoen dollar in 2020. Die halfjaarwinst was toen zo laag, omdat het bedrijf veel last had van de coronapandemie die niet alleen leidde tot een omzetdaling van bijna 20 procent. In het tweede kwartaal, toen veel landen lock downs invoerden, werd vorig jaar zelfs verlies geleden.

Volgens het bedrijf zijn de vooruitzichten positief, maar Hunter Douglas noemt het onduidelijk wanneer het uitgavenpatroon van de consument weer „genormaliseerd” is.

De koers van het aandeel Hunter Douglas steeg dinsdag met 2,4 procent tot 92,50 euro. Het afgelopen jaar is het aandeel tweemaal zoveel waard geworden. Vorig jaar zomer bedroeg de koers bijna 45 euro, terwijl die in juni dit jaar met ruim 95 euro een hoogtepunt bereikte. Die hogere koers zorgt er ook voor dat oprichter Ralph Sonnenberg zijn plannen moet bijstellen om het bedrijf volledig in bezit te krijgen, zoals hij sinds december vorig jaar probeert.

Lees ook over Hunter Douglas (uit 2015): Zes opvallende dingen aan de Nederlandse Luxaflex-uitvinder

Nog in mei bood de 87-jarige miljardair, die bijna 88 procent van de aandelen bezit, 82 euro per aandeel, maar dat werd door de resterende aandeelhouders niet geaccepteerd. Eerder bleek zijn bod van 62 euro in december onvoldoende om een belang van 95 procent te verkrijgen. Dat belang van 95 procent is nodig om een uitrookprocedure te beginnen en einde te maken aan de beursnotering. Dan bepaalt de rechter een prijs voor de overgebleven aandeelhouders. Vooralsnog heeft Sonnenberg een hoger bod uitgesloten.