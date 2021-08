Hof: telefoon op schoot in auto geen reden voor bekeuring

Een automobilist die was bekeurd omdat hij een mobiele telefoon op zijn schoot had tijdens het rijden, hoeft die boete niet te betalen. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald, meldt het hof dinsdag. Het op schoot of op een been hebben van een mobiele telefoon ziet de rechter niet als vasthouden, wat wel strafbaar is. De automobilist hoeft door de uitspraak de boete van 240 euro niet te betalen.

Vorig jaar oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland nog dat onder het begrip ‘vasthouden’ ook het op schoot hebben van een telefoon moet worden verstaan. De automobilist is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan en heeft nu dus gelijk gekregen.

Het hof oordeelt dat in de zaak niet vastgesteld kan worden dat de telefoon is vastgehouden tijdens het rijden. Een mobiele telefoon op schoot hebben, kan volgens de uitspraak niet gezien worden als vasthouden.