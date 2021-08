Hoe koel je een marinier? Met een ventilator in het gevechtstenue

In de kamer die ik binnenstap heerst een onaangenaam klimaat. De temperatuur is 32 graden Celsius, de luchtvochtigheid is 60 procent, net als in de Japanse hoofdstad Tokio. „Het typische van deze combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid is dat het in rust wel prima voelt”, zegt Boris Kingma. Hij is onderzoeker bij TNO. „Maar als je gaat bewegen en warmte produceert, loop je snel tegen een grens aan waarbij je de warmte niet meer kwijt kunt.”

Dan trek ik een experimenteel militair vest aan, waarnaar Kingma onderzoek doet in opdracht van het ministerie van Defensie. Het koelvest is anderhalve kilo zwaar, maar die massa verbleekt bij die van een reguliere militaire uitrusting. Wanneer ik die aantrek, ben ik plots nog vijftien kilo zwaarder. In het ‘echt’ dragen militairen ook nog een grote zware rugzak, munitie en wapens.

Wanneer is het te warm? Dat is moeilijk te voorspellen. Ervaring van hitte hangt af van de temperatuur, zonnestraling, luchtvochtigheid, windkracht, lichaamsactiviteit en kleding. En de kleding maakt uit: de isolatiewaarde, waterdampdoorlaatbaarheid en luchtdoorlaatbaarheid hebben invloed op verhitting. Die grote verscheidenheid van hittefactoren maakt het moeilijk om voor te bereiden op hitte. Dat kan gevaarlijk zijn voor militairen.

De zware militaire uitrusting beschermt het lichaam, maar niet tegen oververhitting

Tussen 2011 en 2019 kregen 89 Nederlandse militairen hitteletsel, bleek uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Defensie, waarover Zembla berichtte. Een derde van die militairen belandde in het ziekenhuis door een hitteberoerte.

Een deel van het probleem ligt bij de beschermende kleding van militairen, vertelt Boris Kingma. „De uitrusting beschermt tegen kou, zon, beestjes, maar vooral tegen scherven en projectielen”, zegt hij. „Maar het houdt ook verdamping tegen. Dat maakt het moeilijker voor het lichaam om warmte kwijt te kunnen.” Zweten op zichzelf werkt niet verkoelend; pas als het zweet van de huid af verdampt, onttrekt het warmte van de huid. Maar de militaire uitrusting sluit zo naadloos aan op het lichaam, dat zweet niet meer kan verdampen.

Zeven liter per minuut

Kingma werkt met TNO en het Nederlandse bedrijf Inuteq aan de ontwikkeling van Respire, een ventilatievest bedoeld voor onder militaire uitrusting. Aan de binnenkant van het vest zitten luchtkanalen, waardoor verdampt zweet kan ontsnappen. Ventilatortjes stimuleren de verdamping, en blazen de damp naar boven.

Om het koelende vest te kunnen testen, gebruikt Kingma een speciale klimaatkamer. „Het unieke van deze omgeving is dat we de luchttemperatuur, luchtvochtigheid, stralingsniveau, en wind kunnen opleggen”, zegt hij. Hier laat hij proefpersonen opdrachten uitvoeren, met en zonder ventilatievest. In de hoek staat een fietsergometer. Regelmatig doen proefpersonen geheugentesten.

Bij oplopende hitte of beweging gaat het lichaam de warmte beter verdelen: het hart gaat harder pompen, en bloedvaten worden wijder. Vooral door de huid gaat veel meer bloed stromen, tot wel zeven liter per minuut. Op ongeveer hetzelfde moment begint de zweetrespons. Je kunt tot twee liter per uur zweten. Nog steeds kan daarbij de lichaamstemperatuur stijgen: bij zware inspanning kan de kerntemperatuur zomaar 38 graden aantikken. Als je temperatuur 39 graden nadert, wordt het risico op hitteverschijnselen snel groter.

Eerst is het de bedoeling dat ik ga zweten zónder verkoelend vest. En ik slik een pil met een thermometer in, zodat Kingma mijn kerntemperatuur makkelijk kan meten. Binnen drie dagen zal die weer via de wc uit mijn lichaam zijn ‘verdwenen’.

Ik stap op de fiets, en het blijkt geen probleem om me te laten zweten. Door de hoge luchtvochtigheid verdampt mijn zweet minder snel: de dampdruk op mijn huid is niet zoveel hoger dan die in de kamer. Na vijf minuten valt de eerste druppel van mijn voorhoofd, tien minuten later lopen meerdere zweetstromen naar mijn kin, waar ze op de grond druppelen. Dit heb ik niet eerder meegemaakt. Mijn hartslag is gestegen van 70 naar 135 slagen per minuut. Kingma blijft veel tegen me praten, zodat hij het merkt als ik minder responsief wordt.

Een koel briesje

Maar dan de – gedeeltelijke – verlossing. Het ventilatievest gaat aan, de kleine ventilatortjes beginnen te draaien. Het voelt precies zoals ik vermoedde: een stroom lucht verplaatst zich over mijn lichaam, als een koel briesje. Het zweet stroomt nog steeds over elke plek op mijn lichaam, maar nu is fietsen beter te verdragen. Kingma blijft met me praten, maar ik merk na nog een paar minuten dat ik hem moeilijker kan volgen. We beëindigen het experiment met een kerntemperatuur van bijna 38 graden, na slechts 20 minuten.

Kingma maakt fysiologische modellen waarin hij berekent hoeveel verschil het ventilatievest kan maken bij verschillende weersomstandigheden. In sommige situaties kan het vest een inspanning tot vier uur verlengen, blijkt uit de modellen. Maar op een gegeven moment zal een militair altijd rust moeten nemen, en een koele plek moeten opzoeken.

De ontwikkeling van het koelvest eindigt niet in de klimaatkamer. Dat het vest koelt, is wel zeker. Maar of het militairen daadwerkelijk helpt en niet hindert, blijft de vraag. Het levert een extra anderhalve kilo gewicht op, en maakt een militair nog een paar centimeter dikker. Is dat de koeling waard?

Drie kilometer verderop ligt een militaire trainingslocatie met hindernisbaan, bedoeld om het effect van militaire uitrusting op prestatie te testen.

Het is een warme dag, ook in de loods waarin de hindernisbaan zich bevindt. Het is zonnig, maar ook benauwd. Een marinier raast over de baan. Hij beweegt in volle uitrusting binnen lange ronde buizen, door krappe ramen en over hoge muren. Een pop van tachtig kilo ligt in een ‘gevaarzone’, aan de militair de taak om hem weg te slepen – dat is de zwaarste oefening.

Vier minuten en zevenendertig seconden later komt de rode en bezwete marinier van de baan af. Op een schaal van nul tot twintig wijst hij aan hoe zwaar het was: zeventien, donkerrood, heel zwaar. Op het zwaarste deel maakte zijn hart 173 slagen per minuut.

Het vest kan de prestaties van militairen verbeteren, suggereren vroege resultaten. Maar de subjectieve ervaring van de proefpersonen is even belangrijk, zegt Kingma: „Een mens is meer dan een hartslag en kerntemperatuur.”