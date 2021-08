Het dagelijks leven in vluchtelingenkamp Moria gaat soms de verbeelding te boven

„Ik hou van geel. Ik vind het fijn om foto’s te maken van bloemen”, vertelt Qutaeba, de 29-jarige Syrische vluchteling in kamp Moria in Griekenland. Hij zit er sinds de zomer van 2020 en is een van de vier vluchtelingen die op Instagram het dagelijkse leven vastleggen voor het project Now You See Me Moria.

Als we het er maar niet over hebben, dan vergeten we vanzelf wel wat er gebeurt in het grootste vluchtelingenkamp van Europa. Om dat te voorkomen sloegen drie Nederlandse instellingen – het Nederlands Fotomuseum, Foam en Stedelijk Museum Amsterdam – de handen ineen om het collectief Now You See Me Moria een platform te bieden. Er is inmiddels ook internationale navolging.

In Foam zie je bijvoorbeeld een foto van een zanderige narcis in een raar vaasje, het hangt naast een foto van een kind dat water haalt uit een plastic jerrycan. Dit is niet zomaar een foto van een bloem: het beeld is pijnlijk maar ook ontroerend, natuurlijk ook vanwege de kennis van de context: een plek waar water niet in overvloed stroomt.

Foto voor Now You See Me Moria door Qutaeba, een 29-jarige Syrische vluchteling in kamp Moria in Griekenland. Foto Qutaeba / Now You See Me Moria

Grieks eigendom

Ronduit verschrikkelijk is een simpele foto van een hand in verband. De hand behoort aan Maleka, die hoogzwanger is van haar vierde kind. Zij kon de slechte omstandigheden in het kamp niet meer aan, zag geen uitweg voor zichzelf en het nieuwe kind en stak zichzelf in brand. Haar man deelde een foto van haar in het ziekenhuisbed met het Now You See Me Moria-collectief. Hij vertelt erbij dat zodra ze uit het ziekenhuis is ontslagen ze terecht zal moeten staan wegens het in brand steken van Grieks eigendom.

De persoonlijke ervaringen, die dus via Instagram worden gedeeld, krijgen dankzij vier vluchtelingen uit het kamp en de Leidse film- en fotografiestudent Noemi een extra lading. Grafisch ontwerpers is gevraagd om posters te maken die op de foto’s zijn gebaseerd. Dit jaar werden er 446 geprint. Het is een sterk geheel waar over de foto’s teksten staan die een cynisch effect hebben. ‘Decent Conditions’ staat er boven tenten die op een kluitje bij elkaar staan. Of ‘Your temporary accommodation is ready’ bij een close-up van prikkeldraad. Een jongetje dat op zijn kop aan een speelrek hangt, wordt begeleid met de tekst ‘Missing Childhood’. Bij andere zijn de beloftes van het Griekse ministerie voor migratie erop gezet: water, hygiëne, behuizing en veiligheid, daar heeft elk mens recht op aldus het ministerie.

Het geheel heeft niet alleen impact op politiek vlak – je schaamt je kapot – maar ook op wat fotografie vermag, want de teksten van de grafisch ontwerpers zijn niet meer dan voetnoten bij foto’s die er werkelijk toe doen.

Now You See Me Moria is t/m 25 augustus te zien in Foam, vanaf september in het Stedelijk Museum Amsterdam en tot half oktober in het Nederlands Fotomuseum