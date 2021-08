Geen uitreiking Letteren-prijs Astrid Roemer na controversiële uitspraken

De uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren voor schrijfster Astrid Roemer gaat niet door. Roemer krijgt de literaire prijs wel, maar de organisatie heeft een streep gezet door de ceremonie onder leiding van de Belgische koning Filip. Aanleiding voor het afgelasten van de prijsuitreiking zijn uitspraken van de schrijfster over voormalig president van Suriname Desi Bouterse. Dat heeft het comité dinsdag gemeld aan Nieuwsuur.

Eind juli schreef Roemer op haar Facebook-pagina dat de Surinaamse gemeenschap hem „hard nodig heeft gehad om zelfbewuster te worden”. Aan Nieuwsuur liet de schrijfster vrijdag weten dat „Bouterse na zo veel jaren geen gevangenisstraf zou moeten krijgen, gezien zijn inzet over de dekolonisatie van Surinamers”. Bouterse is door de krijgsraad veroordeeld voor de Decembermoorden. In 1982 heeft hij als legerleider vijftien Surinamers standrechtelijk geëxecuteerd. In Suriname kwam Roemer onder vuur te liggen door haar uitspraken.

Het comité, waarin namens Nederland demissionair ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) zetelen, vindt de uitspraken van de schrijfster „dermate ongepast” dat het „door laten gaan van een feestelijke prijsuitreiking niet op zijn plaats is”. Omdat een onafhankelijke jury Roemer heeft gekozen, krijgt ze de prijs wel. Volgens het comité spelen „persoonlijke standpunten van auteurs” niet mee bij „de beoordeling van hun oeuvre”.