De Franse priester Olivier Maire werd niet het slachtoffer van jihadisme maar van zijn eigen medeleven

Opnieuw is in Frankrijk een priester vermoord. Maar anders dan pater Jacques Hamel, die in 2016 werd vermoord door twee aanhangers van IS, is Olivier Maire niet het slachtoffer geworden van het jihadisme. Wel van zijn eigen medeleven voor iemand die al lang psychologische problemen had.

Toen maandag het nieuws bekend werd dat Emmanuel Abayisenga bij de gendarmerie in Mortange-sur-Sèvre had aangeklopt om de moord op de 60-jarige Maire te bekennen, werd onmiddellijk de link gelegd met de brand in de kathedraal van Nantes in juli vorig jaar.

Abayisenga (40) had die brandstichting bekend maar zijn motief is altijd een raadsel gebleven. Abayisenga had geen reden om de katholieke kerk kwaad toe te wensen. Hij was in 2012 naar Frankrijk gekomen vanuit Rwanda, een land waar bijna iedereen christen is en de meerderheid katholiek, en waar hij politieman was.

Hoewel hij illegaal in het land verbleef, kreeg hij een warme ontvangst in de katholieke gemeenschap in Nantes. Abayisenga was er misdienaar, hij volgde een opleiding om pastoraal werker te worden. In 2016 had hij in Rome de paus ontmoet, samen met een delegatie uit Nantes. Als vrijwilliger was het zijn taak geweest om de kathedraal te inspecteren; hij had de sleutels.

Huisarrest

Na de brandstichting had Abayisenga maanden in voorlopige hechtenis gezeten. Op 31 mei had de onderzoeksrechter hem voorwaardelijk vrijgelaten. Een van de voorwaarden voor de vrijlating was huisarrest; de paters Montfortanen hadden aangeboden om Abayisenga te herbergen in hun klooster in Saint-Laurent-sur-Sèvre. Het is daar dat de gendarmes maandag het levenloze lichaam van Maire aantroffen, nadat Abayisenga hen naar de kamer in kwestie had gevoerd.

Olivier Maire was in juni nog naar de gendarmerie gegaan omdat Abayisenga het klooster wilde verlaten, wat een schending zou zijn van zijn voorwaardelijke vrijlating. Abayisenga werd daarom een maand lang opgenomen voor psychiatrische observatie; op 29 juli was hij naar het klooster teruggekeerd.

Abayisenga heeft zover bekend geen verklaringen afgelegd over het waarom van de moord op Maire. Maandagavond is hij opnieuw opgenomen.

Veel politici, vooral van de rechterzijde, vragen hoe het mogelijk is dat een man die illegaal in Frankrijk verbleef, en die een bevel had gekregen om het grondgebied te verlaten, eerst een brandstichting en vervolgens een moord kan plegen. Marine Le Pen, voorzitter van het radicaal-rechtse Rassemblement National schreef op Twitter: „In Frankrijk kan men dus illegaal zijn, de kathedraal van Nantes in brand steken, nooit uitgewezen worden, en dan een priester vermoorden. Dit is het totale failliet van de staat en van Gérald Darmanin.”

Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken, ging maandag meteen naar de plaats delict, van waaruit hij Le Pen beschuldigde van polemiseren zonder feitenkennis. Abayisenga, zo stelde Darmanin, kon niet worden uitgewezen juist omdat hij voorwaardelijk in vrijheid was gesteld, en ter beschikking moest blijven van de Franse justitie.

Reactie Macron

President Emmanuel Macron bracht, ook op Twitter, hulde aan Maire. „Zijn vrijgevigheid en liefde voor de ander was van zijn gezicht af te lezen”, schreef Macron. Olivier Maire stond in de Vendée bekend als iemand die zijn leven in dienst had gesteld van het helpen van minderbedeelden, een grondbeginsel van de Montfortanen. Hij had in Haïti en Oeganda gewerkt, alvorens zich in West-Frankrijk te vestigen.

Het was zijn altruïsme dat hem ertoe bracht om zich over Abayisenga te ontfermen na de brandstichting in de kathedraal, zeggen zijn collega’s in de Franse media. „Hij was altijd heel behulpzaam; uiteindelijk is hij het slachtoffer geworden van zijn vriendelijkheid.”