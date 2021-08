Een ‘typisch Franse film’ met een onverwachte twist

Maxime bezoekt zijn oom François en diens huidige partner Daphné in hun vakantiehuis op het Franse platteland. Als hij aankomt, blijkt François een paar dagen voor werk naar Parijs te zijn. Om de tijd te doden vertellen Maxime en Daphné elkaar verhalen over hun gecompliceerde amoureuze verleden. Deze flashbacks volgen het stramien van persoon A die verliefd is op persoon B, die dan weer verliefd is op iemand anders. Veel van die verliefdheden blijven bovendien onuitgesproken, met misverstanden tot gevolg.

Een uur lang lijkt Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait (‘de dingen die we zeggen, de dingen die we doen’) op wat veel kijkers als een ‘typisch Franse film’ zullen omschrijven: veel gepraat over de aard van verlangen, liefde en seks. Op de geluidsband stemmige klassieke muziek, van Chopin tot Puccini. Dit is een melodrama in letterlijke zin: drama met muziek.

Maar dan komt regisseur-scenarist Emmanuel Mouret met een verrassende plotonthulling. Uiteindelijk gaat zijn steeds melancholieker wordende film meer over verhalen vertellen dan over de liefde, met als spanningsveld wat er wel en niet gecommuniceerd wordt tussen gesprekspartners die bovendien hun eigen gevoelens niet altijd begrijpen. Alles zeer verzorgd in beeld gebracht, in mooie landschappen en huizen, en vlekkeloos uitgevoerd door boeiende acteurs.

Drama Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait Regie: Emmanuel Mouret. Met: Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, Émilie Dequenne. In: 25 bioscopen ●●●●●