Een allerliefst reisje naar Bloemendaal

Je begrijpt niet hoe het kan, maar Willem de Clercq (1795-1844), een Amsterdamse ondernemer (graanhandel) en de directeur van wat later de ABN zou worden, had op zijn twintigste alle klassieken uit de oudheid gelezen en een paar jaar later ook alle Franse, Engelse, Italiaanse, Spaanse en Duitse klassieken vanaf de vijftiende eeuw. Daarna schreef hij een Verhandeling over de invloed van de buitenlandse letterkunde op de Nederlandse, de eerste in zijn soort, en die werd bekroond met een gouden erepenning van wat nu de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heet. Hij ging per koets op zakenreis naar Rusland. Hij was beroemd om zijn geïmproviseerde gedichten over een ter plekke opgegeven onderwerp. Hij had een vrouw en op den duur acht kinderen, van wie er een jong stierf. Hij hield van zijn zestiende tot zijn dood een dagboek bij: meer dan 30.000 pagina’s tekst, gedigitaliseerd en wel te vinden op de site van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis. „Voilà le jour par où je commence”, was zijn eerste zin. Dit is de dag waarop ik begin. Zo’n jongen schreef natuurlijk graag in het Frans. Er was een walvis gevangen bij Monnickendam. Ze was dertig voet lang. Haar kop begon al te rotten, wat een stank.

Als je het verleden eens echt wilt voelen, beter dan door welke kostuumfilm dan ook, blader dan eens door dat Dagboek – vanaf 1820 is het meestal in het Nederlands. Je leest over De Clercqs verdriet om dat dode kindje. Je leest hoe hij zich bekeert tot het orthodoxe calvinisme en hoe blij hij wordt van zijn streven naar een volmaakt geloof. En hoe ongelukkig ook, omdat hij altijd tekortschiet. Hij mag van zichzelf geen literatuur meer lezen en al helemaal niet meer naar het toneel. Hij huilt om zijn oudste zoon, die niet meer naar de kerk wil. Hij heeft aanvallen van migraine en bidt om Gods hulp om „tog eindelijk een eindpaal aan mijne Melancholie” te stellen. Je krijgt gewoon medelijden met hem.

Des te fijner om dan ook te lezen hoe hij geniet van de „allerliefste” reisjes naar Bloemendaal die hij met zijn vrouw en kinderen maakt, met de ezelwagen. Pannenkoeken in het Witte Paviljoen. Door naar buitenplaats Zomerzorg. Spelen in de duinen. ’s Avonds thuis is het te laat om nog eten te bestellen – het staat er echt – en dan gaat hij met de oudste zoons naar De Doelen. „Quite fashionable maar ook peper duur & dus voor eens.” Zondag heb ik dat tochtje ook gemaakt, lopend vanaf station Haarlem. Zomerzorg is afgebroken, er staan nu villa’s. Sowieso overal villa’s. Alom wegen vol auto’s. Bijna niets is daar nog zoals het rond 1840 was, voor de Industriële Revolutie. Zelfs bossen waren er nog nauwelijks. De meeste – dit lees ik in Het landschap, de mensen van Auke van der Woud – zijn later aangeplant, tegen het stuivende zand. Maar het Witte Paviljoen staat er nog. Het heet nu De Hemelse Pannenkoek en je eet er, jawel, een pannenkoek.

