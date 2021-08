‘De term ‘wappie’ schakelt andere perspectieven te makkelijk uit’

Klimaatverandering is een verzinsel, 5G is gevaarlijk, corona is een meesterzet van de elite om ons te controleren. Theorieën zoals deze zijn zelden zo zichtbaar geweest als het afgelopen jaar. Complotdenkers, worden de aanhangers dan vaak genoemd: wappie, aluhoedje.

Het bekt lekker, maar deze labels zorgen in elke discussie meteen voor polarisatie en zetten niet alleen de theorieën, maar ook de mensen die erin geloven buitenspel. Terwijl: zit er niet af en toe best wat in de zorgen die deze mensen blijkbaar hebben, vraagt Jaron Harambam zich af.

De Nederlandse socioloog en algoritmeonderzoeker, verbonden aan de KU Leuven, vindt dat de manier waarop media, bestuurders en medeburgers over complotdenkers spreken ernstig tekortschiet, schrijft hij in zijn net verschenen boek The truth is out there.

In het Nederlandstalige boek portretteert hij samen met fotograaf Marije Kuiper en grafisch ontwerper Roel Vaessen mensen die niet geloven in de officiële uitleg van uiteenlopende grote wereldkwesties, zoals de moord op John F. Kennedy, de uitrol van het 5G-netwerk en de coronapandemie. Het leest vooral als een pleidooi om deze mensen niet meteen weg te zetten als ‘wappie’. Een pleidooi voor nieuwsgierigheid en empathie. En voor kritisch denken.

„Het komt neer op deze mensen insluiten, in plaats van uitsluiten,” zegt Harambam, intense ogen, strak gemillimeterd baardje, tijdens een videogesprek.

„Neem deze mensen serieus en probeer te begrijpen waar deze ideeën vandaan komen. De woorden complottheorie en complotdenker zijn verre van neutraal. Er kleven, al dan niet terecht, allerlei negatieve connotaties aan, waaronder waanzin, ridicuul, gevaarlijk, paranoïde.”

Feitenvrije theoriën

Maar is de laatste maanden niet ook duidelijk gebleken hoe schadelijk en ondermijnend feitenvrije theorieën over bijvoorbeeld het coronavirus en vaccinaties kunnen zijn? Onbewijsbare wilde theorieën serieus nemen, dat kan letterlijk levensgevaarlijk zijn in een pandemie.

„Dat klopt, maar er is wel een verschil tussen de eerste fase, waarin snel beleid moet worden gemaakt, en de latere fase, waarin de vraag is: hoe gaan we verder met dit virus leven? Dat zijn politieke vragen, die je open moet kunnen stellen”, zegt Harambam.

„Het interessantst in de coronacrisis is dat grote groepen mensen die helemaal niks met complottheorieën hadden, ineens ermee bezig zijn gegaan. Het feit dat zoveel mensen geactiveerd worden door dit soort ideeën zegt ook wel iets over hoe het gaat met een samenleving.”

Daarmee bedoelt hij: het zijn mensen met een diep wantrouwen tegenover het functioneren van de overheid, de wetenschap en media. Het is een groeiende groep bovendien. En is er niet reden voor wat wantrouwen, vraagt Harambam zich hardop af. „Naast sommige overduidelijke onwaarheden in complottheorieën, klinken bijvoorbeeld ook zorgen over de invloed van grote farmaceuten, of over zeer ingrijpende controlemaatregelen.” Dat zijn volgens hem vragen om goed uit te zoeken.

Losers of modernity

En de grote diversiteit van mensen die deze ideeën aanhangen, zou ook te denken moeten geven, vindt hij. „Het zijn zeker niet alleen maar de losers of modernity, de ‘verliezers’ van de moderne samenleving, zoals het heersende beeld is. Het zijn ook hoogopgeleide, stedelijke hipsters met een spiritueel wereldbeeld waarin zelfzorg centraal staat. In die groepen leven opvattingen die hard botsen met het soort denken dat binnen veel instituties en de corona-aanpak domineert.”

Op veel vlakken is het coronabeleid een te smalle aanpak geweest, vinden veel meer mensen dan alleen complotdenkers. Zaken als voeding, het belang van het eigen immuunsysteem of lichaamsbeweging zijn ondergesneeuwd geraakt. Die geluiden, die óók uit de hoek van de complottheorieën klonken, zijn maar weinig of erg laat doorgedrongen tot de publieke discussies en in het beleid. Dat voedt wantrouwen, denkt hij.

Misschien zijn belangrijke punten te lang genegeerd doordat de term ‘wappie’ te kwistig is gebruikt, denkt Harambam: „Iets als complottheorie bestempelen, of iemand als wappie, is een effectief retorisch wapen om andere perspectieven en ideeën uit te schakelen.”

Maar tegelijkertijd wringt er toch iets. Het lijkt prima geaccepteerd om te strijden voor het belang van gezonde voeding en voldoende beweging, om te streven naar een gezond immuunsysteem. Maar zoiets wordt moeizamer in combinatie met bijvoorbeeld de overtuiging dat corona zou zijn uitgevonden door Bill Gates.

Natuurlijk moet je schadelijke onzin benoemen, zegt Harambam. Zeker als mensen met eigen politieke of commerciële agenda’s expres onwaarheden verspreiden. Maar hij wijst er ook op dat ‘de waarheid’ niet altijd even duidelijk is vast te stellen. „In deze crisis is juist gebleken hoe moeilijk dat onderscheid soms te maken is. Kijk alleen al naar bijvoorbeeld de rol van aerosolen, of het idee dat het virus uit het Wuhan Institute of Virology ontsnapt zou zijn. Beide ideeën zijn van implausibel naar een serieuzere mogelijkheid veranderd, die bepaald niet alleen meer in complothoeken worden geopperd.”

„De waarheid is vaak niet zwart-wit, maar het product van veel ingewikkelde dynamieken, van geopolitiek tot de tunnelvisie van wetenschappers, beleidsmakers en journalisten, onderlinge wetenschappelijke concurrentie. Daar zijn vragen over te stellen, en dat doen deze mensen.”

Harambam is socioloog, maar lijkt het ook op te nemen voor de mensen die hij bestudeert: is dat wel met elkaar te rijmen? „Ook wetenschap bedrijf je nooit met een God’s eye view”, zegt hij. „Je verzamelt eerst gegevens en doet dat zo objectief mogelijk, maar ontkomt er uiteindelijk niet aan dat je er ook zelf iets van gaat vinden. Ik ben vooral voor een pluriformer debat.” Hij treedt bewust niet op als factchecker, maar bekijkt het meer als antropoloog en socioloog. Hij gaat niet mee in hun theorieën, maar vindt wel dat deze mensen gelijkwaardiger behandeld moeten worden.

Oversimplificaties

Een bekende denker over cultuur en complotten, Frederic Jameson, ziet de oversimplificaties die in veel complottheorieën circuleren, zoals dat een kleine elite alles kan controleren, als „een inadequate manier om een complexe wereld te begrijpen”. Dat is volgens Harambam inderdaad een deel van de verklaring. Vaak krijgt daarnaast internet de schuld: de algoritmes creëren echokamers van het eigen gelijk en ‘fabeltjesfuiken’, waar onwetende mensen intrappen.

Dat is veel te simpel gesteld, volgens Harambam. „Daaronder liggen grotere sociologische transformaties: globalisering, secularisering.” Het verdwijnen van religie uit de samenleving is mogelijk een voedingsbodem, denkt hij.

Complottheorieën zijn verhalen die voor de aanhangers kunnen bieden wat religie vroeger bood. „Het zijn verhalen over goed en kwaad, verhalen waarin het lijden op aarde verklaard wordt, waarin er ook zicht is op een weg naar verlossing. Er zitten veel religieuze elementen in.”

„Maar het is ook wat dat betreft weer complexer: veel complottheorieën hebben zowel kenmerken van religie als van een hard wetenschappelijk ideaal van kritisch denken en feiten verzamelen. Feiten die niet ‘geframed’ zijn door media, niet ‘gecorrumpeerd’ zijn door grote bedrijven die de wetenschap beïnvloeden.”

Maar toch: bij die tegengeluiden zat en zit ook veel aantoonbare onzin. „Ja, zeker weten. Maar luister je naar de complexiteit van iemands argument of pik je alleen de dingen eruit die je onzin vindt om ze te diskwalificeren? Je kunt het ene argument verwerpen en tegelijkertijd wel luisteren naar het andere argument. Goed luisteren is ook: onderscheid maken tussen slechte en goede punten.”

Twitter

Maar wat nou als dat niet twee kanten op werkt? Een deel van de mensen die enthousiast complotten aanhangen, luisteren zelf niet erg verfijnd naar de complexiteit van de argumenten van tegenstanders – of zijn op minst nogal selectief kritisch. Wel op het RIVM, maar niet op Willem Engel. Dat komt paradoxaal over. „Daar mag je mensen ook zeker op aanspreken. Wat alleen volgens mij wel is gebleken: sociale media lenen zich niet goed voor zulke gesprekken en het complexere luisteren naar elkaars argumenten. Twitter is de slechtst mogelijke plek voor dit soort discussies.”

Meer luisteren, dus, meer oog voor de subtiliteit en complexiteit in iemands argumentatie, is Harambams oproep. Een geschikte plek voor discussie vindt hij burgerfora en andere experimentele vormen om de participatie van burgers in de democratie te vergroten.

En hij pleit voor mediawijsheid. „De belangrijkste vragen bij informatie zijn, naast waar komt die informatie vandaan, ook: wie zouden belang hebben om dit te verspreiden, hoe zou deze informatie gemanipuleerd kunnen zijn?”

Die sceptische blik zou mensen juist ook kritischer moeten maken richting complotheorieën. „Mensen die daarin geloven zou je ook moeten aanspreken op hoe zij weer gemanipuleerd kunnen worden door complotcelebrity’s. Die ambivalentie, gevoeligheid voor complexiteit en nuance, dát moet de basishouding worden van de burger van de 21ste eeuw.”