De campers en caravans zijn niet aan te slepen

In de grootste kampeerwinkel van Europa staat 2.500 vierkante meter leeg. Als de directeur van familiebedrijf Obelink, Berry Velthuis (54), ernaartoe loopt, begint hij bulderend te lachen. Het geluid echoot door de ruimte. „We hebben er weer heel veel besteld hoor.”

Velthuis doelt op caravans en campers. Een half jaar geleden stond deze ruimte er nog vol mee, nu is de toegang afgezet met rood-wit lint en een bordje ‘tijdelijk gesloten’. De verkoop van ‘rijdende kampeermiddelen’ ging dit jaar zó hard dat fabrikanten de vraag niet konden bijbenen en Obelink met een lege hal achterbleef. „In de 62 jaar dat we bestaan, maakten we dit niet eerder mee”, zegt Velthuis.

Volgens brancheorganisatie Bovag waren er in de eerste helft van dit jaar al zo’n 5.400 nieuwe caravans in Nederland verkocht, liefst 35 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij campers ging het om 2.041 stuks – een groei van 43 procent.

„Wij zitten met beide categorieën wel boven de 50 procent groei”, zegt Velthuis. Hoe dat kan? Volgens hem zat kamperen al een tijdje in de lift. „Maar deze extremen zijn enkel te verklaren door corona.”

De vestiging van Obelink, een groot complex tussen de weilanden bij Winterswijk, is niet de enige kampeerwinkel die de vraag tijdens de coronacrisis zag toenemen. De hernieuwde liefde voor buitenlucht, omzeilen van vliegrestricties én het makkelijk afstand kunnen houden, maken kamperen juist nu aantrekkelijk. En de nieuwe kampeerder heeft spullen nodig. Winkels in recreatieartikelen boekten in 2020 recordomzetten, meldt het CBS. Waar de omzet van de branche een jaar eerder nog met 2,8 procent daalde, nam deze in 2020 met 5,3 procent toe.

Bloeiers De economie leeft weer op na de coronacrisis. Terwijl sommige bedrijfstakken de afgelopen anderhalf jaar hard zijn geraakt, zijn er ook bedrijven die juist floreren. NRC zoekt voor deze zomerserie een aantal van deze ‘bloeiers’ op, die het – vaak mede dankzij corona – ontzettend goed doen. Bezorgdienst Crisp De Porsche-verkoper De kartonleverancier Berichtendienst CM.com De kantoorinrichter De kampeerwinkel

Altijd wat nodig

„Rond deze tijd van het jaar hangt de drukte af van het weer”, zegt Velthuis. Uit alle delen van het land komen mensen naar campings in de Achterhoek, en bij bewolking of regen staat Obelink altijd op het activiteitenlijstje. „Ja, júíst tijdens hun vakantie gaan mensen vaak naar de kampeerwinkel”, zegt de directeur. „De kampeerder heeft altijd wel wat nodig.”

Velthuis beent tussen medewerkers in groene en blauwe polo’s en klanten over de winkelvloer van veertigduizend vierkante meter. Ook in zijn tempo kost het hem een half uur om alles te laten zien. „Toen we dicht moesten, hebben we de héle boel verbouwd. Een enorme exercitie”, vertelt hij. „Kijk hier, de afdeling kampeerartikelen. Hier vind je kookstelletjes, slaapzakken, klapstoelen.” Hij stopt om een verdwaald kassabonnetje op te rapen.

De laatste anderhalf jaar ziet de directeur ineens een nieuwe groep in zijn winkel: de twintig- tot veertigjarigen.

Precieze cijfers wil Velthuis niet noemen – „de kampeerbranche is ontzettend competitief” – maar Obelink zet jaarlijks miljoenen om. Dat hij het afgelopen jaar zoveel caravans en campers verkocht, leidde niet tot een enorme omzetstijging. In maart 2020 besloot Velthuis namelijk de winkel uit eigen beweging een maand dicht te gooien. Ook Tweede Paasdag en Hemelvaartsdag, normaal topdagen voor de winkel, bleef Obelink gesloten. Velthuis: „Ik zat niet te wachten op een file voor onze winkel, terwijl het ziekenhuis verderop vol lag.”

De winkel heeft die periode en de gedwongen sluiting van dit jaar wel gevoeld qua omzet, zegt hij. Uiteindelijk – waarschijnlijk ook doordat Obelink een webwinkel heeft – bleef de omzet in 2020 gelijk aan die van het jaar ervoor. In dit jaar neemt hij alweer toe.

Obelink staat vaak ook op het activiteitenlijstje van mensen die in de buurt kamperen. Foto Eric Brinkhorst

Nieuwe doelgroep

„Kijk, deze mensen zijn altijd de kern geweest van de kampeermarkt”, zegt Velthuis. Hij wijst op een gezin met jonge kinderen dat een tent in de showroom binnenloopt. „Als er kinderen komen, is kamperen een fijne manier van vakantie vieren.” Oudere mensen, de empty nesters, vormen ook een belangrijke groep klanten.

Maar de laatste anderhalf jaar ziet de directeur ineens een nieuwe groep in zijn winkel: de twintig- tot veertigjarigen. Campings zijn handig op die nieuwe doelgroep gaan inspelen. „In Aalten zit een pop-upcamping waar je aan yoga kunt doen, en waar Ron Blaauw komt koken”, zegt hij. „Hele hippe dingen.”

Dat half Nederland in coronatijd is gaan wandelen, heeft voor Obelink ook goed uitgepakt, vertelt Velthuis wanneer hij over de outdoor-afdeling marcheert. „Sinds corona zijn mensen echt gaan investeren in goede uitrusting. Vroeger liep iedereen er in het bos gewoon zó bij.” Velthuis plukt aan zijn spijkerbroek. „Nu willen mensen goede schoenen, een fijne rugzak. Dat zie ik terug in de cijfers van deze afdeling.”

En toen je vorig jaar alleen mocht kamperen als je je eigen sanitair meenam, waren de chemische toiletten volgens Velthuis „niet aan te slepen”.

Campingspeciaalzaak Obelink in Winterswijk gaat nog uitbreiden met een distributiecentrum van 2,5 hectare. Foto Eric Brinkhorst

Laatste caravans

Waar de laatste nog onverkochte caravans en campers zijn neergezet, drukken Martien (56) en Jeannin (54) van Osch hun gezichten tegen het raampje van een witte Hobby 560 WFU Prestige-caravan. Het stel uit het Gelderse Ammerzoden is in de buurt op vakantie, op de camping waar ze al vijfentwintig jaar staan. Jeannin heeft astma, en vindt het nu wel tijd voor een caravan met ingebouwde ruime douche. „Dan hoef ik helemaal niet meer naar het openbare toiletgebouw”, zegt ze.

Hun timing om die caravan uit te zoeken is niet ideaal. Het stel merkt dat een ware run op caravans is ontstaan. „Normaal gooien ze er voor deze prijs nog wel wat bovenop”, zegt Martien. „Een luifel ofzo.” Maar de verkoper was keihard. „Ze raken die caravan nu toch wel kwijt.”

Velthuis denkt dat de groeiende liefde voor kamperen blijvend is. Ook vóór corona was al een stijgende trend te zien. De kampeerwinkel is – na vertraging door protest van omwonenden – zelfs begonnen aan de bouw van een distributiecentrum van 2,5 hectare in Winterswijk, nog op tijd voor het kampeerseizoen van 2022. Velthuis: „Dat zegt vooral dat we vertrouwen hebben in de toekomst.”

