Dankzij ‘La haine’ werd de banlieuefilm een eigen genre

Elke keer als er in Frankrijk rellen uitbreken in de banlieues wordt er vroeg of laat verwezen naar La haine, de Franse zwart-witfilm die in 1995 als een bom insloeg en de wereld veroverde. Ter ere van zijn door corona wat uitgesteld 25-jarig jubileum komt hij opnieuw in de bioscopen. Er is dan ook een tijdperk vóór La haine en eentje erna. Voor 1995 werden er mondjesmaat films gemaakt gesitueerd in een banlieue, na 1995 is dat compleet anders. Je kunt zelfs zeggen dat dankzij La haine de banlieuefilm een eigen genre is geworden.

Een film als Les misérables van Ladj Ly, die gaat over politiegeweld in de buitenwijken van Parijs, is schatplichtig aan de tweede film van Mathieu Kassovitz, evenals Céline Sciamma’s Girlhood (Bandes de filles) – ook al zet Sciamma zich af tegen de regels van de banlieuefilm en corrigeert zij met haar keuze voor vrouwelijke hoofdpersonen hét mankement van La haine: de afwezigheid van vrouwen in substantiële rollen.

Jim Taihuttu (De Oost) draaide Wolf, ook gesitueerd in een achterstandswijk, in zwart-wit en bij zijn debuut Rabat was La haine een lichtend voorbeeld hoe geloofwaardig de vriendschap te tekenen tussen drie jongens met een verschillende achtergrond.

In La haine zijn die drie jongens Vinz (een witte jood), Saïd (met Arabische achtergrond) en Hubert (met Noord-Afrikaanse wortels). Zo wonen in een Parijse banlieue waar de avond ervoor rellen zijn geweest, waarbij hun vriend Abdel in coma is geraakt en een politieagent zijn pistool is kwijtgeraakt. Regisseur-scenarist Mathieu Kassovitz volgt het werkloze drietal gedurende een dag. Vinz is opgefokt over de ruwe arrestatie van Abdel en blijkt het politiepistool in zijn bezit te hebben. Hij zweert dat als Abdel iets overkomt hij een agent zal neerschieten. Hubert probeert hem dat idee uit zijn hoofd te praten en Saïd is vooral boos dat Vinz zijn haar niet goed schoor, zodat Saïds kans om die avond een meisje te versieren grondig verpest is.

Ze worden achtervolgd door de politie en na een schermutseling reizen ze naar Parijs. In die Parijse episode zit een nog steeds schokkende sleutelscène: twee politieagenten arresteren Saïd en Hubert, Vinz weet te ontkomen. Op het politiebureau worden ze onderworpen aan een sadistische ondervraging die ver over de rand van het toelaatbare gaat. Daarbij wijzen de agenten een ook aanwezige stagiair erop wanneer je precies moet stoppen om bijvoorbeeld dood door een nekklem te voorkomen.

Aanleiding voor Kassovitz (toen 28) om aan zijn scenario te beginnen was dan ook een incident waarbij een zwarte arrestant ‘per ongeluk’ stierf in een politiecel, het zoveelste geval van wat de Fransen een bavure noemen: een politieongelukje. Sinds 1981 zijn er meer dan driehonderd bavures gerapporteerd. De gewelddadige methodes van de Franse politie zijn nog steeds omstreden, getuige ook de protesten over de rubberen kogels die werden gebruikt tegen de gele hesjes.

Kassovitz gebruikt als terugkerende metafoor de grap over de man die van een flat springt en bij elke verdieping zegt „tot zover gaat het goed”. Zesentwintig jaar na de première van La haine op het filmfestival van Cannes blijft de film onverminderd actueel. Niet alleen wat betreft de aanhoudende crisis in de banlieues maar ook als universeler verhaal. Menig Black Lives Matter-aanhanger zal de boodschap over aanhoudend politiegeweld onderschrijven. En dat is treurig.

Drama La haine Regie: Mathieu Kassovitz. Met: Vincent Cassel, Hubert Kondé, Saïd Taghmaoui. In: 31 bioscopen ●●●●●