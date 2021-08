Reizigers die uit een EU-land met de kleurcode geel terugkeren, moeten sinds zondag een coronabewijs kunnen laten zien. Bij mensen die met eigen vervoer reizen kan het ontbreken van zo’n bewijs leiden tot een boete van 95 euro. Bij een steekproefsgewijze controle van de Koninklijke Marechaussee maandag net over de Belgische grens was het opvallend hoeveel mensen alles perfect op orde hadden.

Scholen en GGD’s in gesprek over vaccinatievoorlichting jongeren

Verschillende GGD’s zijn met scholen en universiteiten in gesprek over het geven van voorlichting over coronavaccinatie, om de vaccinatiegraad onder jongeren te verhogen. Ook wordt er gesproken over het opzetten van vaccinatielocaties bij onderwijsinstellingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de landelijke koepelorganisatie GGD GHOR naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant.

In het nieuwsbericht worden woordvoerders van de GGD-regio’s West-Brabant, Hollands Noorden en Amsterdam geciteerd. Er zijn ook GGD’s die onderwijsinstellingen zelf actief benaderen. De GGD GHOR-woordvoerder benadrukt dat prikken een individuele keuze is, de GGD verstrekt alleen informatie over prikken tegen het coronavirus. „Wij gaan niet zomaar naar een school om kinderen te vaccineren zonder dat de ouders dat weten, zoals soms wordt gesuggereerd op sociale media. Bij de 12- tot 15-jarigen is bovendien toestemming van de ouders gewenst”, zegt een woordvoerder van GGD West-Brabant.